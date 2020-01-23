Снятый Боливудом в Беларуси фильм будет способствовать привлечению индийских туристов - посол

23 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Снятый Боливудом в Беларуси кинофильм будет способствовать привлечению индийских туристов. Такую точку зрения выразила Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Беларуси Сангита Бахадур сегодня на пресс-конференции в национальном пресс-центре, посвященной индийскому национальному празднику, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат рассказала об успешном белорусско-индийском проекте в области кинематографии и отметила, что это послужит расширению интереса к Беларуси в Индии. "Фильм может привлечь большее число туристов", - подчеркнула она, проведя параллель с Исландией, в которой после снятого там фильма резко возросло число индийских туристов.

"Фильм поможет поместить Беларусь на туристические карты для туристов Индии", - уверена Сангита Бахадур.

Касаясь визовой тематики, посол напомнила, что Индия ввела электронные визы, стоимость которых составляет $20, притом что ранее она составляла $100.

В целом глава индийской дипломатической миссии уверена, что двусторонние туристические контакты станут более активными.-0-