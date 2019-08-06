Снопков: футбольный стадион и бассейн в Минске построят по международным стандартам FIFA и FINA

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальной футбольный стадион и бассейн, которые построят в Минске за счет китайской техпомощи, будут возводиться по стандартам Международной футбольной федерации (FIFA) и Международной федерации плавания (FINA). Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков, передает корреспондент БЕЛТА.

Подготовка к строительству в Минске футбольного стадиона и бассейна обсуждена на встрече у Лукашенко Александр Лукашенко акцентировал внимание, что очень важно создать все необходимые условия, чтобы построить бассейн и стадион в кратчайшие сроки, на должном уровне и по международным стандартам.

"Технико-экономическая помощь - Китая, генеральным подрядчиком будет китайская организация, проектировщики - китайские организации, которые предложили эксклюзивное решение, в мире таких строительных и функциональных решений еще нет. Строиться объекты будут по международным стандартам, утвержденным и согласованным соответствующими федерациями: FIFA и FINA , - рассказал Николай Снопков.

По его словам, подготовка к строительству спортивных объектов ведется в соответствии с жестким регламентом, поскольку международная техпомощь подразумевает четкий протокол действий. "В Министерстве экономики фактически помесячный график, и мы ожидаем указа Президента, который согласован для подписания. После указа начнется практический этап работы и будет подписан протокол между двумя государственными органами - Министерством экономики и Министерством коммерции", - отметил заместитель главы Администрации Президента.

На основании документа будет сформирован концептуальный и предварительный проекты, рабочие чертежи. Планируется, что возведение стадиона и бассейна начнется не позже июля 2020 года.

Николай Снопков добавил, что идея строительства в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта в рамках китайской техпомощи впервые была озвучена в 2016 году на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина. Договоренность была закреплена в 2017 году во время переговоров двух лидеров на форуме "Пояс и путь" в Пекине. В апреле этого года Си Цзиньпин продемонстрировал Александру Лукашенко макеты спортивных объектов.-0-