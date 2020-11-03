Соблюдение гигиены рук позволяет снизить риск инфицирования коронавирусом - эпидемиолог

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соблюдение гигиены рук позволяет существенно снизить риск инфицирования респираторными вирусами, в том числе вирусом гриппа и коронавирусом, вызывающим COVID-19, сообщила БЕЛТА заведующая отделением надзора за организациями здравоохранения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Светлана Григорьева.

Она обратила внимание: если нет возможности вымыть руки с мылом, необходимо обработать их дезинфицирующим средством (антисептическим средством для кожи рук) на спиртовой основе либо использовать дезинфицирующие салфетки. При покупке такого средства специалисты советуют прочитать инструкцию или уточнить у продавца, активно ли оно в отношении вирусов и как его использовать для достижения эффекта.

"Важно, чтобы суммарное время обработки рук было не менее 30 секунд, поэтому количество антисептического средства должно составлять не менее 3-5 мл. Смывать средство водой нет необходимости", - сказала Светлана Григорьева.

Находясь в торговом центре, организации здравоохранения, другом общественном месте следует использовать возможность обработки рук с помощью установленных дозаторов (диспенсеров).

Завотделением напомнила о базовых правилах эффективного мытья рук с мылом. По ее словам, на это должно уходить не менее 20 секунд. При этом важно не забывать про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца. Отдавать предпочтение лучше жидкому мылу. Кусковое должно храниться в сухой и чистой мыльнице, иначе оно само может стать источником передачи вирусов и бактерий.

"Чистые руки - это гарантия того, что вы не будете распространять вирусы, инфицируя себя, когда прикасаетесь ко рту и носу, и окружающих - через контактные поверхности", - заключила Светлана Григорьева.-0-