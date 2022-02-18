Собрались в путешествие? ТОП-3 причин взять с собой карточку "Мировую" или "Мировую Black"

Выгодный отдых в Беларуси или за рубежом – это не только горящие путевки. Зачастую благодаря банковской карточке можно получить гораздо больше скидок и предложений. "Мировая" и "Мировая Black" от Белинвестбанка – премиальные карточные продукты, созданные для комфортного путешествия. И не только! С ними удобно планировать поездки, получать скидки и баллы для обмена на необходимые услуги! Почему именно их важно взять с собой в путешествие? Разбираемся в преимуществах и способах оформления.

Какой должна быть банковская карточка для путешествий?

Первое, что приходит на ум – это money-back и отсутствие комиссии при снятии наличных денежных средств. Согласны, что такими "плюшками" оснащены многие карточки. А вот скидки и бонусы есть не у всех! В отличие от карточных продуктов "Мировая" и "Мировая Black", которые созданы для путешествий и подготовки к ним.

ТОП-3 причин взять с собой в путешествие "Мировую" или "Мировую Black" Причина № 1 – Скидки по бонусной программе "Travel"

Если вы решили объездить на собственном авто большие и малые города Беларуси, посмотреть достопримечательности страны или отдохнуть летом на берегу одного из Браславских озер, то вам точно стоит прихватить с собой карточку "Мировая" и "Мировая Black". При оплате за топливо любой из них на АЗС "Белоруснефть" вы будете накапливать баллы. Накопив 600 баллов, вы получаете сертификат на сумму 50 белорусских рублей.

А для поездки по этим великолепным местам нам может понадобиться фотоаппарат, термос для горячего чая или удобный плед для пикника... Список нужных вещей можно продолжать до бесконечности. В данном случае владельцы премиальных карточных продуктов "Мировая" и "Мировая Black" могут получить приятные подарки. Сертификат на сумму 100 белорусских рублей может стать вашим при накоплении баллов во время покупок в онлайн-гипермаркете 21 vek.by.

Каждому новому участнику бонусной программы, зарегистрированному с 1 января по 1 июля 2022г. на сайте , начисляется 50 "приветственных" баллов. Кроме того, начисляются повышенные баллы: 5 бонусных баллов за каждые 10 белорусских рублей безналичных операций, при условии среднемесячного оборота по карточке от 300 белорусских рублей и более.

Причина № 2 – Абонентская плата – 0 BYN

Для тех, кто до 1 июня 2022 года оформит карточки "Мировая" или "Мировая Black" размер ежемесячной платы до 5 июня 2022 года составит 0 BYN.

Причина № 3 – Скидки и бонусы от Mastercard

Путешествие по Беларуси привлекает вас, но лето без отдыха на морском побережье для вас немыслимо? Или вы просто часто ездите в бизнес-командировки в соседние страны? В этом случае "Мировая" или "Мировая Black" добавят еще больше комфорта в ваши зарубежные поездки!

Для держателей карточек действует программа специальных предложений и акций от Mastercard. Например, при безналичной оплате ими можно:

· приобрести новый чемодан или компактную дорожную сумку в магазине Samsonite со скидкой до 15 %;

· доехать с 20% скидкой в аэропорт на такси ЯндексGo при оплате поездок по тарифам Comfort+ или Business;

· забронировать жилье на Booking.com на выгодных условиях, получив money-back от 4 до 10%;

· получить свободный доступ в бизнес-залы Mastercard Lounge.

Кроме того, для держателей карточки "Мировая" отсутствует комиссия за снятие наличных денежных средств в банкоматах Белинвестбанка и банков-партнеров, а также доступны бесплатные Интернет-банкинг и Мобильный банкинг. А для держателей карточки "Мировая Black" – бесплатное снятие в банкоматах банков-нерезидентов РБ в сумме до 2 000 BYN/800 USD/ 800 EUR/ 60 000 RUB в месяц.

Кроме этого, у премиальной карточки "Мировой Black" еще больше заманчивых преимуществ:

· возможность бесплатного оформления дополнительной карточки Mastercard Gold;

· обслуживание у персонального менеджера;

· в течение года бесплатный доступ к точкам беспроводного Интернета (Wi-Fi) по программе Boingo Wi-Fi во время путешествий;

· бесплатная организация добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу по страховой программе "Bank&Travel" сроком на один год и многое другое.

Ознакомиться со всеми достоинствами "Мировой Black" вы можете здесь.

Какую банковскую карточку выгодно брать с собой в путешествие? Только премиальные карточки "Мировая" или "Мировая Black" Белинвестбанка!

Оформить карточки "Мировая" и "Мировая Black" вы можете любым удобным для вас способом:

· онлайн – в системе "Интернет-банкинг" или Мобильном приложении Белинвестбанка. Для максимального комфорта воспользуйтесь услугой по бесплатной доставке карточек ;

· в офисах банка, в том числе по предварительной записи к специалистам розничного бизнеса.

Если вам нужен совет по другим продуктам и услугам банка, получить консультацию вы можете в Контакт-центре банка по телефонам 146 или 8 (017) 239-02-39 и с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка, а также в системе "Интернет-банкинг". Кроме того, задать интересующий вопрос вы можете в Viber, Telegram.

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