Собрание прапорщиков Госпогранкомитета состоялось в Минске

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минск сегодня прибыли военнослужащие из всех территориальных органов пограничной службы для участия в Координационном совете собраний прапорщиков. Традиционное мероприятие было посвящено подведению итогов деятельности и обсуждению насущных вопросов. Во встрече приняли участие председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо, офицеры управлений пограничных групп и отрядов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпонгранкомитете.

Среди актуальных вопросов особое внимание делегаты уделили темам дисциплины, повседневной деятельности коллективов, результатов службы и планирования деятельности совета. Кроме того, на мероприятии выбрали председателя совета и его заместителя. Руководителем избран старший инспектор - начальник отделения погранзаставы "Семеновка" Гомельской пограничной группы Захар Патапенко, заместителем председателя - контролер первой категории отделения пограничного контроля "Брузги" Гродненской пограничной группы Игорь Степуро.

Одним из приоритетных направлений деятельности собраний остается активное участие прапорщиков в гражданско-патриотическом воспитании молодежи. Делегаты приняли решение, что собрания в ближайшее время сосредоточатся на вопросах подготовки мероприятий, приуроченных к 80-летию подвига пограничников в первые дни Великой Отечественной войны.

В завершение мероприятия состоялось награждение лучших собраний прапорщиков 2020 года. Первое место завоевали гомельские пограничники, второе - собрание прапорщиков отряда пограничного контроля "Минск", третье - гродненские пограничники.-0-

Анатолий Лаппо

Фото ГПК