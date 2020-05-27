Собрать себя по осколкам

Молодой, красивый, успешный Илья уверен, что это не стыдно: просить помощи. Сегодня протянут дружескую руку тебе, чтобы поднять из ямы, в которую ты упал. Завтра – эта рука будет уже твоей. Крепкой и уверенной. Как и новая жизнь…

Не туда. И не с теми

Обычная солигорская семья. Мама – медработник, строгая. Папа – музыкант, со слабостью к спиртному. Двое сыновей. Поначалу все как у многих. Родители работают, дети учатся. До пятого класса Ильей можно было гордиться. Отличная учеба, игра на баяне, школа олимпийского резерва, плавание. Сильный, способный, жизнерадостный мальчик. Но постепенно семейные ссоры взрослых становились все чаще. На улице хотелось проводить времени больше, чем дома. Вдобавок ко всему спорт из-за вопросов по здоровью закончился. И все как-то покатилось не туда. И не с теми.

...В 14 он первый раз закурил и выпил. Сразу, в один день. И попробовал травку. Многим ребятам из компании тогда не понравилось, отвернуло моментально. Но, увы, парню повезло меньше. Зацепило. Втянулся. Друзья детства собирались и играли "крутое музло", равнялись на песни кумиров, в которых наркота была как непременная составляющая успеха. Нет, не так. Как образ жизни. И юные музыканты решили соответствовать. Наркотики доставали где придется, потом нашли постоянного продавца. Поначалу это было легко, красиво, непринужденно и, самое главное, – круто-о-о! На днях рождения, праздниках, вечеринках.

Постоянно. Болит. Голова

Как-то незаметно Илья скатился в учебе и еле окончил 9-й класс, поступив в училище на слесаря-ремонтника-электрогазосварщика. Там тоже нашел новых друзей "по интересу". И в порядке вещей стали собираться компанией выпить, а вместо травки уже были спайсы. Парень мог не прийти на ночь домой. Мать начала обнаруживать пакетики с дурью, пришла в ужас и пыталась поговорить с сыном. Но было поздно. Илья стал завсегдатаем ночных клубов, наркотики – более сильными. Ему было 17 лет, и очередной "встречи" с ними он ждал с нетерпением и дрожью, как первого свидания с девушкой. На все расспросы родителей отмахивался, мол, я не наркоман, всегда брошу, когда захочу. Они предлагали ему помощь, но он отказывался, и примеры опустившихся людей, которые приводила мать, не действовали. Сравнила!

У Ильи изменился характер. Стал врать, причем виртуозно, лицемерить. Мимолетные мысли "а может, все-таки что-то не так?!" безжалостно прогонял. После учебы устроился на хорошую работу и, получая зарплату, стал аккуратно планировать расходы. Чтобы хватало на дозы. Тогда он встретил Ирину. Она как-то легко влилась в его образ жизни, ребята начали употреблять вместе. Но потом приняли решение завязать. Каждое утро ги или наркотики. Или и то и другое. Родители в отчаянии пытались хоть как-то влиять, не пускали домой. Он приходил тайком, смывал с себя грязь, жадно ел, что находил на кухне, надевал чистые джинсы с рубашкой и снова сбегал. Как животное. Однажды, не выдержав, мать забрала ключи от квартиры. Илья полгода скитался по хатам-притонам, где вместо унитаза была дырка в полу. Когда его встречали знакомые, не здоровались. Кто-то брезговал, кто-то не узнавал. Однажды увидел мать с подругой, рванулся, но она просто прошла мимо с абсолютно пустым лицом. По ночам несчастная женщина давилась рыданиями в подушку, выбегала, искала по закоулкам заплутавше. он просыпался и думал: как, и сегодня без дозы? Лихорадочно писал другу: "Есть что-нибудь?!" – потом, не дожидаясь ответа, выключал телефон. Ильи хватило на 8 месяцев. Чтобы отвлечься, устроился арт-директором в ночной клуб. И это стало роковой ошибкой. Он врал Ирине, что у него постоянно болит голова и ему надо хотя бы курить. Но затягивался он не сигаретами. Подруга злилась, уходила, возвращалась. И однажды не вернулась совсем.

Как животное

Что было потом, Илья вспоминает с содроганием. Он стал безработным, начал воровать, дружить с теми, у кого есть деньго по жизни своего жалкого никчемного сына, но утром, вытерев слезы, твердо закрывала входную дверь на ключ. И "держала лицо", когда здоровалась с шепчущимися за спиной соседями.

При росте 180 см с 85 килограммов Илья похудел до 59. Теперь это был дурнопахнущий, плохо соображающий скелет, обтянутый землистой кожей. Он закончил с наркотиками. И стал принимать концентраты, из которых их делают. Невменяемый, иногда приходил в себя в родительском подъезде, докуривая окурки за соседями и надрывая дверной звонок. Но отчий дом была "глух". Его друзей стали сажать в тюрьму, кто-то "выходил в окно". Он уже боялся людей, пошли бессвязные видения и непонимание, где он и кто находится рядом. Однажды зимой, еле дыша, Илья проснулся в 4 утра в каком-то вонючем подвале, дрожащий от холода, грязный, с разряженным телефоном и четко осознал – даже удивился, насколько ясно пришла мысль, что все. Это предел. Дно. Черта. Яма.

Право на жизнь

Он пришел к родителям: да, мне нужна помощь. Они поверили. Он даже начал искать работу, но встретил приятеля, который протянул пакетик. Два раза Илья отказался. Но на третий... Знакомые семьи рассказали про центры реабилитации для наркоманов. Мать собрала сумку с вещами: или ты едешь туда, или куда хочешь, но мы забываем, что ты есть. Илья, обиженно схватив сумку, рванул в коридор, но потом остановился. И куда дальше? В окно? В камеру?

...Когда в христианском центре "Право на жизнь", расположенном в Мозырском районе в Рудне, ему впервые дали Библию, он чуть не швырнул ее обратно: смеетесь, я тут жизнь приехал новую начинать, а вы мне святые писания какие-то суете! А потом начал собирать себя по осколкам и склеивать заново. Это было больно и мучительно. Тяжело невероятно. Царапало. Вначале каждую ночь ему снились друзья. Не все живые. И пакетики. Много. Ах, как же много. Потом сны изменились. Небо. Облака. Речка. Лес. Трава. Не та. Живая. Зеленая... Илья провел там 15 месяцев. Учился, работал, молился. Находил того, кого искал, возможно, всю жизнь – парня по имени Илья. Он наладил отношения с родителями. Отец перестал пить, а мать стала чаще улыбаться.

Молодой человек решил не возвращаться в Солигорск. Пусть заново все! Город, люди, атмосфера. Остался в Мозыре. Ему помогли с жильем и работой. А потом он встретил Валентину. Девушка приехала в Рудню только на две недели, отдохнуть, но вышло по-другому. Они поженились чуть больше месяца назад. И глядя на стильно одетого, пышущего здоровьем красавца-жениха с сияющим взглядом на их свадьбе, никто бы не подумал, что... Впрочем, та глава уже закрыта. Сейчас Илья шьет дизайнерскую одежду под маркой созданного бренда. Не употребляет наркотики больше четырех лет. И помогает. Он помнит про яму.

Важная часть его жизни – активнейшее волонтерство в организации "Матери против наркотиков". Участвует в проекте "6pmМозырь": еженедельно встречается с тинейджерами, "которых объединяют сильные принципы и стремление к позитивному влиянию на мир и общество". Таков девиз проекта. Не забыл он и про "Право на жизнь", постоянно сотрудничает с центром, давшим ему надежду. Там, где когда-то учили его, теперь он сам наставник для новых постояльцев. Приходит молодой человек и в школы, инспекции по делам несовершеннолетних: здесь каждое его слово – реальный опыт и готовность предостеречь. Он помнит про яму. И руку.

Ольга КОСТЮКЕВИЧ. Фото из архива собеседника, газета "7 Дней"