Собственное жилье: паритет интересов

Почему длительная рассрочка способна изменить рынок недвижимости.

Свое жилье надежнее. Никто, казалось бы, не спорит с этой истиной. Но тысячи семей продолжают из месяца в месяц оплачивать арендные квартиры, не задумываясь о кардинальном решении своего жилищного вопроса. Возможны ли в ближайшее время изменения на столичном рынке жилья?

По открытым данным компании "Твоя столица", в Минске сегодня легально сдают квартиры более 64 тысяч человек. Среди тех, кто пользуется съемным жильем, студентов или командированных - сущий мизер. Хотя и они способны оказать влияние на формирование цен – например, в конце августа или сентябре. Но основная масса квартиросъемщиков – активные люди трудоспособного возраста, зарабатывающие своим трудом тот объем средств, который позволяет как снимать квартиру, так и поддерживать определенный уровень качества жизни.

Многие ли довольны такой ситуацией? Отнюдь. На форумах в социальных сетях есть целые ветви с рассказами о странностях владельцев арендного жилья. Кто-то выставляет непомерные требования к проживающим, кто-то считает себя вправе устраивать "ревизии" квартиры в любое время дня и ночи. И почти во всех случаях владельцы готовы разорвать договор аренды в любой момент и по любому поводу. Особенно если съемщик не согласится с очередным повышением цены за проживание.

Нестабильность - главный минус аренды. Ее стоимость постоянно растет, а последний год - особенно интенсивно. При этом на цену во многом влияет как расположение квартиры, так и ее состояние. "Свежие" квартиры в хороших районах сдаются гораздо дороже.

Так, очень высокий рост арендной платы демонстрируют квартиры в престижном практически завершенном и обжитом современном комплексе "Маяк Минска". Цена однокомнатной квартиры здесь достигает 1 180 рублей ежемесячно, а двухкомнатной – 1 600 рублей в месяц. Понятно, что с точки зрения покупателей такие квартиры обладают превосходной инвестиционной привлекательностью.

Отметим, что изменение цены ничем не регулируется - это рынок. И если за квартиру, которая сегодня стоит 500 долларов, в следующем месяце хозяева попросят 600, выход один - или платить, или съезжать.

Впрочем, хозяев квартир тоже легко понять: для них инвестиции в покупку недвижимости стали отличным способом получить прибыль. По оценкам компании "Твоя столица", за несколько лет аренды даже среднестатистической "однушки" съемщики платят хозяевам не менее 12-15 тысяч долларов. Сдача "двушек" еще более привлекательна - за пять лет квартиросъемщики выплачивают не менее трети стоимости такой квартиры.

Таким образом, с каждым новым годом аренды кто-то зарабатывает себе на еще одну квартиру, а кто-то отдает деньги за квадратные метры, которые навсегда останутся чужими.

Многие из тех, кто уже не один год живет в арендованных квартирах, понимают, что попали в ловушку, но не видят возможностей разорвать замкнутый круг. Особенно если существенную часть своих доходов они вынуждены отдавать за жилье. Ведь до недавнего времени кредиты на квартиры для обычных покупателей, не льготников, были просто неподъемными - как по выплачиваемым процентам, так и по суммам, которые банки готовы были выделить в зависимости от доходов кредитополучателя.

Но выход все же есть!

Стабильность макроэкономических показателей, снижение инфляции и укрепление валютного курса позволили внедрить на рынке недвижимости ряд новых финансовых инструментов и существенно улучшить традиционные формы – в виде банковских кредитов.

Так, совершенно уникальные возможности для покупки жилья предоставила компания "Дана Холдингз". Ведущий застройщик страны неоднократно подчеркивал, что приоритетом в его работе является возможность обеспечить каждую белорусскую семью собственным жильем. Именно для этого строятся новые жилые комплексы и подбираются удобные для покупателей способы покупки.

Жилой комплекс "Минск Мир"

Жилой комплекс "Маяк Минска"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

В прошлом году многие сумели оценить длительную рассрочку от застройщика и воспользоваться ею при покупке квартир. Длительную рассрочку компании "Дана Холдингз" удалось сохранить и в этом году - с 1 февраля начала действовать новая программа, которая сделала существующие инструменты финансирования покупки жилья еще более выгодными.

Этому шагу способствовал ряд факторов. Во-первых, рынок жилья показал устойчивый рост - спрос на новые квартиры во второй половине 2019 года существенно увеличился. При этом особенно востребованной оказалась именно рассрочка. Во-вторых, инвесторы оценили успехи компании и выделили значительные средства, которые помогли сохранить длительную рассрочку – самый привлекательный для семей со стабильным доходом инструмент!

В комплексе "Парк Челюскинцев" уникальная длительная беспроцентная рассрочка от застройщика предоставляется до четырех лет, в "Маяке Минска" – до пяти, а в комплексе "Минск Мир" – до десяти лет. Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Для покупки в рассрочку требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход. И даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, можно взять кредит от банка партнера до 40 тысяч рублей - без справок и поручителей. Менеджеры отдела продаж помогут найти наиболее подходящий для каждого вариант покупки в рассрочку.

Опытные менеджеры отдела продаж помогут сделать выбор, который нужен именно вам!

И если на цену аренды в любой момент может повлиять ситуация на рынке или простое желание хозяина заработать больше, цена квадрата в рассрочку неизменна и зафиксирована в договоре.

Еще одна важная новость заключается в том, что для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу — собственными средствами либо с привлечением кредитов банков и лизинговых программ, с 1 февраля действует скидка до 20%!

Наконец, более выгодными для покупателей также стали условия кредитования от банков-партнеров — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. С 1 февраля стартовала партнерская программа с Беларусбанком с еще более выгодными условиями – процентная ставка по кредиту составляет 4,99% в первый год и 10% – на второй и третий год. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года процентная ставка составляет 6,99%.

Отметим, что со снижением ставки рефинансирования Национального банка процентная ставка по партнерским кредитам также пересматривается и уменьшается на соответствующую величину – именно к ставке рефинансирования "привязаны", как правило, ставки по банковским кредитам.

Еще одна возможность выгодного приобретения недвижимости связана с уже готовыми помещениями – их можно приобрести в лизинг. АСБ Лизинг готов профинансировать до 80% стоимости жилья под 5,99% в первый год и 12,5% – в последующие годы на срок до 20 лет.

Покупатели выбирают варианты, который наиболее удобны именно им. Светлана Иоселевская, например, планирует приобрести квартиру в комплексе "Минск Мир" с максимальной выгодой.

Светлана Иоселевская

– Хочу приобрести в "Минск Мире" так называемую "евродвушку", около 43 квадратных метров. Эту покупку я рассматриваю как инвестицию в завтрашний день. Для меня самое интересное условие – стопроцентная предоплата. Она позволяет сократить стоимость каждого квадратного метра до 20% – а соответственно, и стоимость всей квартиры, – рассказывает Светлана.

Таким образом, теперь в распоряжении покупателей – сразу несколько выгодных финансовых инструмента приобретения столичного жилья, которыми можно успешно воспользоваться исходя из потребностей и планов каждой конкретной семьи.

К слову, приобретение недвижимости – это еще и хорошая инвестиция. Так, за последние пять лет цена квадратного метра в комплексе "Маяк Минска" увеличилась практически в два раза! Согласитесь, прекрасное вложение средств для тех, кто успел приобрести квартиру на старте продаж.

У семей с постоянным доходом зачастую востребована именно длительная рассрочка от застройщика. Это очень удобный финансовый инструмент, который позволяет свести ежемесячные выплаты за новую квартиру к суммам, сравнимым со стоимостью арендного жилья. Вот только средства будут вкладываться в строительство собственного жилья, а не на счет арендодателя!

Управляющий компании "Вива Капитал Инвест" Вадим Тачкин называет длительную рассрочку богатством выбора.

Управляющий компании "Вива Капитал Инвест" Вадим Тачкин

– По сути, человек, не имеющий возможности купить квартиру здесь и сейчас, кредитуется. Только называется это по-разному - лизинг, ипотека, кредит под поручительство, рассрочка от застройщика. Человеку одалживают деньги - либо напрямую от банков, либо от застройщика, ожидая от него всей суммы в течение определенного времени. Это имеет четкий термин "цена денег во времени", – говорит эксперт.

Вадим Тачкин объясняет, почему только крупные застройщики способны внедрить подобный финансовый инструмент:

– При больших объемах строительства стандартные варианты продаж не столь эффективны - слишком большой объем предложений. Тогда прорабатываются механизмы, которые позволяют разным категориям покупателей применять под себя этот продукт. И в этом плане рассрочка для покупателя – это удобно, хорошо и дает право выбора. Никто ведь ее не навязывает. Есть предложение: хочешь – купи за свои деньги, хочешь – за кредитные средства либо возьми квартиру с рассрочкой платежа.

Для тех, у кого нет средств для единовременной покупки квартиры, Вадим Тачкин считает рассрочку безусловно выгодным инструментом.

– Есть люди, у которых просто нет такой суммы. Есть те, у кого часть денег - в бизнесе. Если, например, предпринимателю вынуть часть денег из оборота и направить на решение квартирного вопроса, то оборот упадет. Для него удобнее не замораживать средства в квартире, а получить рассрочку на определенное время. Так что рассрочка – это действительно богатство выбора для разных аудиторий, – убежден эксперт.

Решая квартирный вопрос, мы все рано или поздно оказываемся перед выбором. И главный вопрос – платить за квадратные метры свои или чужие? Ответ очевиден.

С начала года стартовали продажи квартир уже в четырех новых домах комплекса "Минск Мир". В ближайшее время на рынок поступят квартиры еще целого ряда жилых зданий. И именно старт продаж специалисты рынка считают лучшим временем для покупки – это самые выгодные условия приобретения недвижимости.

Все подробности по условиям покупки квартир с использованием выгодных финансовых инструментов можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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