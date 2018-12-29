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Поезда в минском метро в новогоднюю ночь будут ходить с интервалом 6 минут
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Более 400 детей собрала в Минске главная профсоюзная елка
Бесплатный Wi-Fi появился в витебских автобусах
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Минчанину предъявлено обвинение в убийстве, угоне и незаконных действиях с оружием
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В Пинском районе легковушка оказалась в кювете из-за пешехода на дороге
Братья из Гомеля два года получали доходы от теневой торговли стеклом
Более Br2,7 млн потеряли 3 предприятия Минской области из-за мошенничества компании из РФ
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Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
ДОСААФ займется обработкой информации с беспилотных летательных аппаратов
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Ракета "Союз-2.1а" запущена с космодрома Восточный
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Спасатели извлекли из-под снега всех попавших под лавину в Хабаровском крае
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Новогоднее перемирие вступило в силу в Донбассе
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Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета
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Белорусские гандболисты проиграли Катару в повторном товарищеском матче
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12:38
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Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета
12:30
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Магазины столицы предлагают до 50 наименований белорусского шампанского к новогоднему столу
12:29
Регионы
Участники II Европейских игр познакомятся с народным творчеством белорусов
12:28
Культура
СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
12:26
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12:26
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12:26
Общество
Облачная с осадками погода будет в Беларуси 30 декабря
12:18
Общество
Витебский меховой комбинат стал резидентом СЭЗ "Витебск"
12:18
Экономика
Беларусь и ЮАР разрабатывают проект сборочного производства тракторов
12:09
Экономика
Арина Соболенко сыграет с Татьяной Марией на теннисном турнире в Шэньчжэне
12:05
Спорт
На первом блоке БелАЭС готовятся к загрузке имитаторов ядерного топлива
12:02
Общество
Белтелерадиокомпания 30 декабря проведет "Главный эфир" с Октябрьской площади
11:58
Общество
Спасатели извлекли из-под снега всех попавших под лавину в Хабаровском крае
11:52
В мире
Суд по делу о гибели студентки от передозировки начнется в Минске 2 января
11:48
Происшествия
Совмин определил участников проекта по нормативному финансированию детсадов в 2019 году
11:43
Экономика
В Пинском районе легковушка оказалась в кювете из-за пешехода на дороге
11:38
Происшествия
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11:36
Президент
Нацбанк: количество выявленных фальшивок в январе-сентябре снизилось на 18,2%
11:35
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СОБЫТИЯ ГОДА. ВЕРСИЯ БЕЛТА
Общество
29.12.2018 | 12:26
БЕЛТА представляет важнейшие события 2018 года:
http://events.belta.by/2018
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12:26
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12:18
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11:58
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Беларусь и ЮАР разрабатывают проект сборочного производства тракторов
Происшествия
Минчанину предъявлено обвинение в убийстве, угоне и незаконных действиях с оружием
Суд по делу о гибели студентки от передозировки начнется в Минске 2 января
В Пинском районе легковушка оказалась в кювете из-за пешехода на дороге
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Только искренние забота и тепло приносят праздник в детские души
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Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны Анна Гуськова и Владислав Гончаров
Создание временной инфраструктуры на объектах II Европейских игр обсудили на заседании оргкомитета
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Форум ТИБО-2019 пройдет в апреле в Минске
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В Берлине автомобиль врезался в прохожих, пять человек ранены
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Назван самый переоцененный актер Голливуда
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Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
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Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич
28 декабря
Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?
Пресс-конференция
Александр Купченя,
Андрей Зырянов,
Сергей Хмарук
27 декабря
Профилактика правонарушений в городе Минске в 2018 году. Предварительные итоги
Онлайн-конференция
Андрей Асташонок,
Елена Горнак
22 декабря
Контроль и надзор по-новому: практика применения
Онлайн-конференция
Дмитрий Кийко,
Элла Селицкая
21 декабря
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Нина Богуш
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Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
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Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
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