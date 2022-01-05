5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. События в Казахстане пока не затронули находящихся там белорусских граждан, посольством открыты горячие линии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

"По состоянию на настоящий момент информации о каких-либо пострадавших белорусских гражданах либо затронутых данными событиями к нам не поступало. Вместе с тем посольством Беларуси открыты соответствующие горячие линии - те, которые возможны в данной ситуации. Разумеется, оно будет внимательно отслеживать, если что-то с каким-то из наших граждан произойдет, и пытаться оказать содействие", - заявил пресс-секретарь.

Анатолий Глаз также проинформировал, что в режиме работы белорусских загранучреждений в Казахстане в настоящее время изменений нет. "Есть соответствующие инструкции на данный счет. Но никаких уведомлений от загранучреждений о чрезвычайной ситуации внутри либо снаружи не поступало. Страна пребывания в настоящий момент обеспечивает соблюдение всех необходимых в данном случае правил и прав загранучреждений", - сказал представитель МИД.

Ранее пресс-секретарь заявил журналистам, что в Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане. "Конечно, нам небезразлично то, что происходит в эти дни в Казахстане. Это близкая нам страна, наш союзник, поэтому мы внимательно и с обеспокоенностью отслеживаем ситуацию. Более того, и по содержанию, и по форме события нам знакомы. Механизмы и инструменты видны невооруженным взглядом", - заявил Анатолий Глаз.

"В этой связи на данном этапе считаем важным стабилизировать ситуацию и прекратить беспорядки. Надеемся, что казахстанское руководство с этим справится. История убедительно доказала, что путь переворотов и революций ни к чему хорошему не приводит", - добавил пресс-секретарь.-0-

МИД: в Беларуси с обеспокоенностью отслеживают ситуацию в Казахстане

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