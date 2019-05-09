События ВОВ должны быть уроком на всю жизнь ради мирного неба и созидания - посол Молдовы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. События Великой Отечественной войны должны быть уроком на всю жизнь ради мирного неба и созидания. Об этом заявил сегодня журналистам посол Молдовы в Беларуси Виктор Сорочан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Насколько история отдаляет страшные годы этой войны, настолько больше надо об этом говорить, - сказал Виктор Сорочан. - Память о войне должна быть передана потомкам для того, чтобы не повторялось то, что было тогда. Это тот урок, который должен быть на всю жизнь, иначе не будет ни мирного неба, ни созидания, которое мы видим в Беларуси".

По его словам, празднование Дня Победы сближает народы Беларуси и Молдовы, у которых есть общие герои. Среди них молдаванин Сергей Болгарин, участвовавший в боях за освобождение Беларуси и получивший звание Героя Советского Союза.

"В Молдове тоже чтят этот праздник, и я уверен, что он будет жить всегда", - добавил посол.-0-