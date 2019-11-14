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Общество
14 ноября 2019, 09:00

"Сочи": атмосфера курорта в городе будущего

В городе Сочи, как известно, темные ночи. А вот в доме "Сочи", названном так в честь столицы зимних Олимпийских игр 2014 года, будет всегда светло и празднично. Шесть медалей, в том числе пять золотых, завоевали наши спортсмены на тех соревнованиях, а потому дом "Сочи" по праву прописался в квартале Чемпионов многофункционального комплекса "Минск Мир". И еще есть возможность успеть приобрести здесь квартиру!

О комплексе "Минск Мир", который признан самым масштабным в Европе, знает вся страна. На месте старого столичного аэропорта строится совершенно новый район самой современной архитектуры. Планировка его поквартальная, и в каждом квартале предусмотрены многочисленные объекты социальной инфраструктуры. Такой принцип организации пространства получил название "город в городе" и означает наличие всего необходимого для комфортной жизни человека в непосредственной близости - в шаговой, что называется, доступности.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Квартал Чемпионов рядом с практически завершенным кварталом "Эмиратс" строится очень быстро. Дом "Рио-де-Жанейро" раскуплен полностью, совсем недавно в продажу поступили квартиры дома "Пекин", многие уже стали владельцами квартир внешне похожих домов "Сочи" и "Сидней Люкс", расположенных на углах квартала напротив дома "Волна". Площадь квартала составит 8,5 гектаров. И как обязывает название, квартал Чемпионов посвящен спорту, здоровому образу жизни и способностям человека превзойти самого себя ради достижения высокой цели.

Расположение квартала очень удобно – буквально в пяти минутах ходьбы строится станция метро "Ародромная", а развитая транспортная инфраструктура позволит жителям квартала с легкостью добираться в любую точку города как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле.

Буквально в пяти минутах ходьбы строится станция метро "Ародромная"
Буквально в пяти минутах ходьбы строится станция метро "Ародромная"

Для автовладельцев предусмотрены многочисленные открытые парковки по периметру застройки, а также уже действующий крытый паркинг в соседнем квартале.

Действующий крытый паркинг
Действующий крытый паркинг

Внутренняя часть территории квартала Чемпионов будет свободна от машин. Это обеспечит не только чистый воздух, но и безопасность детей. Дело в том, что внутри квартала будет построена школа более чем на 1000 мест. А значит, дети смогут ходить на занятия, не пересекая проезжей части! К слову, в соседнем квартале запроектирован детский сад с бассейном, чему порадуются и родители малышей, которым в школу еще рано.

Квартал Чемпионов - это пространство для любителей физкультуры и спорта, здорового образа жизни. У каждого дома в этом квартале будут обустроены велопарковки, а также спортивные площадки, оборудованные современными тренажерами. Кроме того, на территории квартала запроектировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Не случайно именно здесь уже купили квартиры многие именитые спортсмены, а во время II Европейских игр команда Сербии заложила в основание нового дома капсулу с посланием потомкам – пожелание жить мирно и счастливо в красивом современном городе, устремленном в будущее.

В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам
В дни проведения II Европейских игр в квартале Чемпионов заложен новый жилой дом, а в его основание поместили капсулу с посланием потомкам

И еще один приятный момент – неподалеку будет разбит огромный современный парк, который, конечно же, станет любимым местом для детских игр, романтических встреч и семейных променадов.

Дом "Сочи" состоит из двух секций: 10 и 25 этажей. Открытые планировки квартир позволяют создать именно тот интерьер, который будет полностью отвечать пожеланиям владельцев.

Дом "Сочи"
Дом "Сочи"

В каждой квартире предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна, позволяющие максимально использовать естественное освещение. Не случайно подчеркивалось, что в "Сочи" будет всегда светло! В целях безопасности окна оборудованы специальными детскими замками, а балконные двери – запирающими устройствами на недоступной для детей высоте.

В каждой квартире предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна
В каждой квартире предусмотрены тонированные остекленные лоджии и панорамные окна

Велопарковки – у каждого подъезда
Велопарковки – у каждого подъезда

Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием
Во дворах отлично оборудованные детские площадки – с горками, лесенками, специальным мягким покрытием

На стене стильного и светлого дизайнерского лобби будет морской пейзаж – голубой и белый цвет в сочетании с натуральным деревом и камнем создадут живую курортную атмосферу. Тем более, что стойка консьержа – словно ресепшен приморского отеля. Здесь же находится туалетная комната c пеленальным столиком, где можно будет привести в порядок себя и малыша после прогулки.

Светлое дизайнерское лобби дома "Сочи"
Светлое дизайнерское лобби дома "Сочи"

Сквозной подъезд дома оборудован пандусами и тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS.

Сквозной подъезд дома оборудован пандусами и тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS
Сквозной подъезд дома оборудован пандусами и тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS

Есть смелость заглянуть в завтрашний день? Тогда подарите себе квартиру мечты в доме "Сочи"!

И не нужно бояться, что квартира – это что-то нереальное. Застройщик комплекса "Минск Мир" убежден, что свое жилье может приобрести каждая белорусская семья со стабильным доходом.

Самый удобный вариант – длительная рассрочка от застройщика сроком до 10 лет. Первый взнос – от 30%, который можно погасить с помощью партнерского банковского кредита. Оставшаяся сумма выплачивается ежемесячно равными частями на протяжении выбранного срока. Но поторопитесь с решением – программа рассрочки действует только до конца года!

Возможен и кредит – партнерские программы от ведущих банков готовы погасить до 90% стоимости жилья сроком на 20 лет. В первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!

Существенные скидки ждут при покупке квартиры в квартале Чемпионов тех, кто готов сразу заплатить за квартиру собственными средствами, а также многодетные семьи и спортсменов, прославивших Беларусь на международной арене.

Все подробности по условиям покупки квартир в доме "Сочи" можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж компании. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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