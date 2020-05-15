Содействие в возвращении в Беларусь из-за пандемии оказано около 8 тыс. граждан

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С середины марта после введения рядом стран чрезвычайных ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 разноплановое содействие в возвращении в Беларусь оказано порядка 8 тыс. граждан. Об этом БЕЛТА сообщили в МИД Беларуси.

Только за последнюю неделю на родину смогли вернуться около 300 соотечественников.

Снята острая ситуация с вывозом белорусов из стран с особо напряженной эвакуационной обстановкой - это Индия, ОАЭ и Египет, куда за минувшие три недели в координации с национальной авиакомпанией ”Белавиа“ были организованы три специальных рейса. В общей сложности данными авиарейсами в Беларусь доставлены 462 человека, более половины из которых - белорусские граждане. В течение прошлой недели несколько граждан дополнительно вылетели из Индии эвакуационными рейсами украинской стороны. При содействии посольства в Киеве они были впоследствии доставлены в Беларусь.

Возможностью вылететь белорусскими спецрейсами также воспользовались жители еще 16 государств, в том числе России (самая многочисленная группа - 120 человек), Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении, Австрии, Латвии, Швеции.

При непосредственной помощи загранучреждений десятки белорусских граждан покинули отдельные страны Африки и Иорданию.

В тесном взаимодействии с российской стороной на специальных вывозных рейсах граждане Беларуси смогли вернуться из Китая, Венесуэлы и с Сейшельских островов.

По-прежнему сохраняется наряженное положение с выездом из Вьетнама и Таиланда. В связи с малочисленностью желающих воспользоваться возможностью вылета специальными рейсами белорусские диппредставительства в регионе продолжат прорабатывать альтернативные маршруты для возвращения граждан домой.

Одновременно отмечается наличие регулярного авиасообщения Вьетнама с Нидерландами и Финляндией, откуда есть возможность проследовать транзитом в Беларусь.

Дополнительно в МИД обращают внимание, что некоторые страны уже приняли и поэтапно вводят планы по смягчению карантинных мер. Вместе с тем данные послабления пока несущественно сказываются на свободе перемещения: снимаются ограничения на работу отдельных видов предприятий и учреждений.

В этой связи в МИД призывают отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах и в социальных сетях белорусских и иностранных диппредставительств, а также министерств иностранных дел соответствующих стран.-0-