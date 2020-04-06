Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6,2 тыс. граждан

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские консульские учреждения и МИД в координации с ОАО "Белавиа" и всеми заинтересованными государственными органами - Министерством транспорта и коммуникаций, Госпогранкомитетом, Минздравом, Министерством спорта и туризма - с 14 марта оказали разного рода содействие в возвращении на родину 6 256 белорусов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В том числе за двое суток - 4-5 апреля - содействие оказано 172 гражданам. В эти дни белорусы продолжали возвращаться в индивидуальном и организованном порядке различными маршрутами, в частности из Австрии, Германии, Грузии, Индии (57 человек прилетели спецрейсом "Белавиа" из Нью-Дели), Индонезии, Канады, Катара, Молдовы (19 граждан прибыли автобусом по гуманитарному коридору, организованному посольствами в Молдове и Украине), Нидерландов, Польши (33 человека на автобусах, организованных при содействии посольства в Польше, доставляющих также российских граждан), США, Турции.

"Это общий вызов, и Беларусь не одинока в своих подходах. В текущей сложной ситуации многие страны по мере возможностей взаимно оказывают поддержку", - отметили в МИД. Например, недавно с учетом чрезвычайных обстоятельств британская сторона оказала содействие в эвакуации гражданина Беларуси с круизного лайнера, находившегося в Бразилии.

Посольства Беларуси в Кении и Катаре совместно с диппредставительствами Австралии, Великобритании, Канады, России, США и других государств предметно прорабатывают возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси.

Как сообщалось, несколько дней назад официальные лица, в частности Великобритании и Швеции, благодарили белорусскую сторону за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину. Так, чартерным рейсом белорусского авиаперевозчика при плотном взаимодействии министерств иностранных дел и загранучреждений более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула. Через Минск пролегал единственный маршрут, позволявший им добраться до Стокгольма. Через столицу Беларуси на родину также проследовали американские граждане.-0-

Все организованные туристы вернулись в Беларусь - Минспорт Что касается самостоятельных туристов, которые организовывали свой отдых без помощи турфирм, то некоторые из них еще остаются за рубежом. Их точное число сложно назвать. Над их возвращением работает Министерство иностранных дел совместно с другими государственными органами.