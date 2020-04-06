Содействие в возвращении в Беларусь оказано уже более 6,2 тыс. граждан

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские консульские учреждения и МИД в координации с ОАО "Белавиа" и всеми заинтересованными государственными органами - Министерством транспорта и коммуникаций, Госпогранкомитетом, Минздравом, Министерством спорта и туризма - с 14 марта оказали разного рода содействие в возвращении на родину 6 256 белорусов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В том числе за двое суток - 4-5 апреля - содействие оказано 172 гражданам. В эти дни белорусы продолжали возвращаться в индивидуальном и организованном порядке различными маршрутами, в частности из Австрии, Германии, Грузии, Индии (57 человек прилетели спецрейсом "Белавиа" из Нью-Дели), Индонезии, Канады, Катара, Молдовы (19 граждан прибыли автобусом по гуманитарному коридору, организованному посольствами в Молдове и Украине), Нидерландов, Польши (33 человека на автобусах, организованных при содействии посольства в Польше, доставляющих также российских граждан), США, Турции.
"Это общий вызов, и Беларусь не одинока в своих подходах. В текущей сложной ситуации многие страны по мере возможностей взаимно оказывают поддержку", - отметили в МИД. Например, недавно с учетом чрезвычайных обстоятельств британская сторона оказала содействие в эвакуации гражданина Беларуси с круизного лайнера, находившегося в Бразилии.
Посольства Беларуси в Кении и Катаре совместно с диппредставительствами Австралии, Великобритании, Канады, России, США и других государств предметно прорабатывают возможность эвакуации интернациональной группы туристов с Сейшельских островов, включая 13 граждан Беларуси.
Как сообщалось, несколько дней назад официальные лица, в частности Великобритании и Швеции, благодарили белорусскую сторону за авиарейсы и помощь в доставке граждан на родину. Так, чартерным рейсом белорусского авиаперевозчика при плотном взаимодействии министерств иностранных дел и загранучреждений более 70 граждан Швеции, США и других стран вылетели из Стамбула. Через Минск пролегал единственный маршрут, позволявший им добраться до Стокгольма. Через столицу Беларуси на родину также проследовали американские граждане.-0-