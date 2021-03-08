Соглашение о детях с 1 июля 2020 года заключили 76 родительских пар

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 июля 2020 года правом заключить соглашение о детях воспользовались 76 родительских пар. Такая информация размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты (БНП), сообщает БЕЛТА.

В Белорусской нотариальной палате уверены, что с каждым годом эта цифра будет расти, потому как круг "детских" вопросов, которые регулируются брачным договором либо соглашением об уплате алиментов, значительно уже.

В минувшем году БНП инициировала ряд изменений в Кодексе о браке и семье, в котором ранее были предусмотрены две правовые конструкции - брачный договор и соглашение об уплате алиментов, и их было недостаточно, чтобы урегулировать весь объем современных семейных отношений.

Ранее супруги могли подписать соглашение о детях только при расторжении брака либо признании его недействительным в порядке, установленном для мировых соглашений, кроме того, прежнее соглашение о детях не предполагало нотариального удостоверения. С прошлого года к нотариусам обращаются за помощью пары, которые воспитывают детей, находясь в незарегистрированных гражданских отношениях.

"С 1 июля 2020 года все родители вне зависимости от того, был ли зарегистрирован их семейный союз или нет, имеют возможность заключить соглашение о детях и определить, с кем останутся несовершеннолетние, как они будут общаться со вторым родителем, какое участие он принимает в их воспитании, в том числе размер алиментов, порядок выезда детей за пределы страны, оплату за обучение и хобби ребенка", - пояснили в БНП.

Нотариусы обычно акцентируют внимание на том, что при согласовании условий в соглашении о детях взрослые не имеют права выдвигать нереальные требования, они обязаны руководствоваться двумя моментами: соглашение не должно нарушать прав ребенка, а также других людей, и не может противоречить законодательству Беларуси.

Родители могут договориться об уплате алиментов в сумме, большей чем та, которая предусмотрена законодательством, либо продлить срок их уплаты на срок обучения ребенка в учебном заведении. Но, например, никто из них не может отказаться от уплаты, или взыскания алиментов или предоставить их в размере меньшем, чем установлено законодательством, так как предоставление содержания несовершеннолетним детям - это обязанность родителя, а не его право. Также невозможно включить в соглашение о детях условия, согласно которым запрещается, например, общение родных братьев и сестер друг с другом, так как этим будут нарушаться права ребенка и третьих лиц.-0-