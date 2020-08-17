Соглашение о пенсионном обеспечении граждан стран ЕАЭС внесено на ратификацию в Госдуму РФ

17 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов Евразийского экономического союза. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты российского парламента, сообщает БЕЛТА.

Документ направлен на обеспечение равных прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения.

Договором гарантируется, что работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. "Размеры пенсий не могут быть уменьшены, их выплата не может быть приостановлена или прекращена на основании местожительства трудящегося (члена семьи) на территории другого государства-члена", - указывается в документе.

Договор был подписан 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге лидерами стран Евразийского экономического союза.-0-