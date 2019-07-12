Соглашение о Сетевом университете СНГ будет внесено на рассмотрение Совета глав правительств

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ будет внесено на рассмотрение Совета глав правительств, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Заседание экспертной группы по согласованию проектов соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета Содружества и решения Совета министров иностранных дел СНГ по данному вопросу прошло 11-12 июля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполкома СНГ.

Сетевой университет создавался как межвузовская инициатива при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества. Его основная миссия - повышение качества и привлекательности высшего образования, укрепление сотрудничества и межвузовских связей в сфере высшего образования на территориях государств СНГ.

В 2009 году было подписано соглашение о Консорциуме по созданию университета, а годом позднее - соглашение о создании и реализации совместных образовательных программ. В состав Консорциума входят 38 университетов из стран Содружества. На сегодняшний день в Сетевом университете ведется подготовка по 31 направлению магистратуры. Разработка проекта соглашения об учреждении и функционировании Сетевого университета СНГ связана с необходимостью придания ему правового статуса.

В проекте соглашения предусматриваются содержательные и организационные аспекты деятельности университета, зафиксированы источники финансирования обучения граждан стран Содружества, представляющие возможность, в том числе Межгосфонду гуманитарного сотрудничества, упорядочить выделение грантов на обучение студентам из стран СНГ в вузах Сетевого университета.-0-