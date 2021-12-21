Соглашение о сотрудничестве БГМУ и Университета города Нагасаки продлено на 5 лет

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение об академическом и научном сотрудничестве между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом города Нагасаки (Япония) продлено на пять лет. Такая информация размещена на сайте БГМУ, сообщает БЕЛТА.

Университет города Нагасаки является одним из основных зарубежных партнеров БГМУ. Научное и академическое сотрудничество между двумя учреждениями образования плодотворно развивается уже 30 лет.

Недавно БГМУ посетил заместитель главы представительства Университета города Нагасаки в Беларуси Джумпей Такахаши. Гостя принял ректор университета доктор медицинских наук, профессор Сергей Рубникович. На встрече присутствовал и проректор по международным связям доктор медицинских наук, профессор Василий Руденок.

Стороны обсудили возможность практики студентов Университета города Нагасаки в Белгосмедуниверситете в феврале 2022 года, а также подготовку кандидата БГМУ для обучения в магистратуре по радиационной медицине в японском университете. Шла речь и о межуниверситетском сотрудничестве в области радиационной медицины на следующий год. В частности, обсуждался курс лекций в онлайн-формате в феврале 2022-го для студентов и преподавателей по вопросам радиационной медицины и медпомощи для пострадавших от радиационного облучения.

Главным итогом встречи стало продление срока действия Соглашения об академическом и научном сотрудничестве между Белорусским государственным медицинским университетом и Университетом города Нагасаки на пять лет.

Стороны выразили уверенность в продолжении плодотворного и успешного взаимодействия между двумя учреждениями образования.-0-