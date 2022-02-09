Соглашение о взаимном признании ученых степеней в ЕАЭС готово для внутригосударственных процедур

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение о взаимном признании ученых степеней в Евразийском экономическом союзе готово для проведения внутригосударственных процедур. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в странах ЕАЭС подготовлен для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания. Этот вопрос накануне рассмотрела Коллегия ЕЭК, теперь его планируется включить в повестку Совета ЕЭК", - сказала Ия Малкина.

Она отметила, что в настоящее время для признания ученых степеней в государстве трудоустройства необходимо проходить процедуру нострификации (признания), это усложняет передвижение в рамках ЕАЭС работников высшей научной квалификации.

"Соглашение предусматривает взаимное прямое признание документов об ученых степенях трудящихся", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-