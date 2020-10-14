Согласия в обществе можно достичь в конструктивном диалоге, а не на улице - депутат

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласие в обществе достигается в конструктивном диалоге, а не на улице. Такой комментарий заместителя председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Валентины Ражанец публикует газета "СБ. Беларусь сегодня".

"Сегодня удивительный праздник - День матери. Наши сердца наполнены любовью и нежностью, благодарностью тем, кто носит почетное звание мамы. Может быть, не надо выводить их на улицы и подвергать опасности? Может быть, подарить им радость, а не пытаться реализовать за их счет свои амбиции? Все мы хотим мира и спокойствия в каждом доме, каждой семье, согласия в обществе, созидания и развития. Достичь этого можно в конструктивном диалоге", - отметила депутат.

По ее мнению, белорусам есть что обсуждать: предложения по изменениям в Конституцию, другие идеи для страны, регионов, экономики, социальных аспектов. "И обсуждать это надо на диалоговых площадках, но не на улицах и маршах, где события могут развиваться непредсказуемо, а градус агрессии повышаться. Спокойствие, безопасность и уверенность были нашим брендом. Мы привыкли, что прогулка по вечерам ничем не грозит. И не должны лишиться этого спокойствия. Всем следует убрать эмоции, разумно и последовательно делать необходимые для развития страны шаги", - резюмировала Валентина Ражанец.-0-