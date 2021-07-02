Согласован проект плана мероприятий Года народного творчества и культурного наследия в СНГ

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты стран - участников Содружества Независимых Государств согласовали проект плана мероприятий по проведению в 2022 году Года народного творчества и культурного наследия в СНГ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В заседании экспертной группы, которое прошло в онлайн-режиме, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Секретариата Совета МПА СНГ, Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества и Исполнительного комитета Содружества.

Рассмотрев поступившие от государств поправки к проекту плана мероприятий, эксперты доработали документ. Было решено внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

Проект плана мероприятий разработан согласно решению Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2022 года Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 года - Годом русского языка как языка межнационального общения.

План состоит из шести разделов и включает более ста мероприятий общегуманитарной направленности по сохранению традиций народного творчества, историко-культурного наследия, культурного наследия в области искусств, литературы, а также в области спорта и туризма.-0-