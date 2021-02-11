Сохранение духовных и культурных ценностей способствует единению народа - директор библиотеки

11 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохранение духовных и культурных ценностей - базис, который способствует единению народа, укреплению государственности. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА директор Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И.Ленина Марина Рафеева, комментируя выступление Президента на VI Всебелорусском народном собрании.

Сегодня сотрудники и читатели областной библиотеки смотрели прямую трансляцию Всебелорусского народного собрания и выступления на нем главы государства Александра Лукашенко.

Президент сделал акцент, что новые поколения белорусов должны помнить и знать свои духовные и культурные истоки. "И мы в своей профессии видим, что именно сохранение духовных, культурных ценностей - это базис, который способствует единению народа, укреплению государственности. Мы видим, что и литература, и книга, и те примеры коллективной памяти, которые сохранены в объектах историко-культурного наследия, и есть те непреходящие ценности, которые объединяют нацию, делают ее сильнее", - сказала Марина Рафеева.

Директор библиотеки подчеркнула многозадачность Всебелорусского народного собрания. "Это знаковое событие проходит в непростое для страны время, и его задачи - определить стратегические планы на ближайшую пятилетку в области и социально-экономического, и общественно-политического развития. Приятно, что значительное внимание уделяется и сфере культуры", - добавила она.

По словам Марины Рафеевой, у библиотеки много планов и идей для дальнейшего развития. "Например, набирает обороты фестиваль #ЧитайГомель, который уже стал брендовым. В этом году мы будем проводить II Международные Паскевичские чтения, которые нацелены на укрепление международных связей. Есть также план в ближайшие годы провести реконструкцию нашего большого читального зала. В этом году зданию библиотеки исполняется 60 лет. И мы хотим, чтобы тот читальный зал, который построен в 60-е годы прошлого столетия, снова наполнился молодежью. Вместе с архитектурным факультетом БелГУТа сделан интересный проект по модернизации зала, чтобы он выполнял функции открытого абонемента. В ближайшее время мы обсудим проектные заявки", - поделилась директор.

Постоянную господдержку отрасли культуры отметила и ученый секретарь библиотеки Светлана Курашова. "Президент озвучил мысль о том, что, какие бы ни ставили цели, главным ориентиром в развитии страны всегда был и остается человек, его интересы. И мы это ощущаем. Даже в 2020 году с его непростой эпидемиологической ситуацией работники сферы культуры не почувствовали на себе изменений в худшую сторону. Наши интересы были защищены. Рабочие места, заработная плата у нас были сохранены", - подчеркнула она.-0-