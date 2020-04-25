Сохранение памяти о Великой Победе - это святая обязанность молодежи - Клишевич

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активисты Минского городского комитета БРСМ присоединились к благотворительному проекту "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" и благоустроили мемориал на Военном кладбище, передает корреспондент БЕЛТА.

Столичная молодежь привела в порядок надмогильные сооружения на воинских захоронениях и аллею Героев Советского Союза. Волонтеры почистили и помыли памятники, собрали мусор, подмели дорожки. Участники акции также возложили 75 роз к мемориалу Героев - в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Сохранение памяти о Великой Победе - это святая обязанность молодежи, - подчеркнул председатель городского комитета БРСМ Сергей Клишевич. - Поэтому в день республиканского субботника мы наводим порядок на Военном кладбище, где покоятся наши воины и герои. Они отдали жизни за то, чтобы мы сегодня могли жить, реализовывать проекты, работать. Таким образом мы отдаем им дань памяти и уважения".

При этом, добавил он, важно, чтобы молодежь знала не только тех, в честь кого названы улицы и установлены памятники, но также героев своей семьи. "Поэтому мы призываем вернуться к истории своего рода. Вместе мы сохраним память о Победе", - заключил представитель БРСМ.

Проект БРСМ "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по наведению порядка у памятников, обелисков, на братских могилах и могилах неизвестных солдат призван поддержать преемственность поколений и привлечь молодых белорусов к сохранению исторической памяти о героях войны.-0-

Фото БРСМ