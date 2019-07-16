Сохранение памяти о ВОВ, помощь бизнесу и студотряды - какие проекты развивает молодежь Беларуси и России

16 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Беларуси и России делает упор на развитие межрегионального сотрудничества. Об этом заявил сегодня журналистам первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк на VII Российско-белорусском молодежном форуме "Молодежь - за Союзное государство", передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день мы выстраиваем конкретные проекты именно в регионах. Например, всех нас объединяет общее 75-летие Победы, которое отмечается в следующем году. Будет реализован проект "Во славу общей Победы!", во время которого земля с мест самых громких сражений, где погибали наши прадеды, будет доставлена в храм-памятник в честь Всех Святых. Мы хотим, чтобы это место стало центром притяжения - быть может, даже и мирового - по увековечиванию памяти", - рассказал Дмитрий Воронюк.

По его словам, хорошо складывается молодежное сотрудничество приграничных регионов Беларуси и России: Витебской области с Псковской и Смоленской, Могилевской - с Брянской. "Приграничные регионы давно сотрудничают, там уже сложившиеся отношения. Их проекты развиваются, мы можем сегодня транслировать лучшие из них другим регионам и развивать их на более серьезных просторах", - отметил руководитель БРСМ.

Среди новых проектов - помощь молодым бизнесменам. Минск и Республика Татарстан планируют в 2020 году открыть в Казани совместный бизнес-инкубатор. "Суть проекта в том, чтобы объяснить нашим молодым бизнесменам законодательство, как можно продвинуть свой бизнес на территории России и Беларуси", - пояснил первый секретарь ЦК БРСМ.

Дмитрий Воронюк подчеркнул, что Беларусь позиционирует себя как страна, которая открыта для всего мира, и пропагандирует мир. "Мы готовы взаимодействовать со всеми, самое главное - чтобы соблюдались интересы нашей страны. Поэтому ко всем интеграционным процессам молодежь относится позитивно", - подчеркнул он.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время форума подчеркнул, что Союзное государство заинтересовано в молодежи как в самом активном социальном ресурсе общества, который играет важную роль в общественно-политической жизни страны. Он обратил внимание, что за прошедшие годы были заложены прочные основы формирования общего культурного и образовательного пространства Беларуси и России, молодым людям предоставлены широкие социальные гарантии, равные права и возможности для получения образования. Реализовано множество совместных культурных, просветительских, исследовательских, спортивных проектов.

Игорь Карпенко

Одним из ярких примеров конструктивного сотрудничества Беларуси и России в молодежной сфере он назвал организацию сводных студотрядов. "В этом году в составе 15 сводных студенческих отрядов трудится более 400 человек, из них 12 отрядов - на строительстве социальных объектов Всебелорусской молодежной стройки в городе Островец", - заметил министр.

Важное место в союзных программах отводится патриотическому воспитанию молодежи, сохранению культурных и духовных традиций обоих народов. Игорь Карпенко напомнил, что белорусская молодежь инициировала масштабные патриотические акции ("Беларусь помнит", "Цветы Великой Победы"), записала сотни воспоминаний ветеранов и очевидцев Великой Отечественной войны, создала тематические интернет-порталы, развернула работу по реконструкции памятников.

Знаковым белорусско-российским проектом в этом направлении станет запуск агитпоезда Брест - Владивосток. "Война началась в Бресте, а если говорить о Второй мировой войне, то она закончилась на Дальнем Востоке. Наверное, это символично, чтобы этим поездом дружбы проехали молодые люди, которые, знают о войне по учебникам, рассказам очевидцев. Это, на мой взгляд, очень важная, содержательная акция, которая позволит актуализировать тему истории Великой Отечественной войны", - сказал министр.-0-

Фото Максима Гучека