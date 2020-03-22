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22 марта 2020, 21:09

Сохранение системы здравоохранения и ее усиление - Эйсмонт об итогах совещания у Президента с Минздравом

Фото из архива
Фото из архива

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Беларуси эффективно работает и ситуация находится под контролем, заявила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт в программе "Неделя" на телеканале СТВ, говоря об итогах состоявшегося на неделе совещания у главы государства со специалистами системы Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое и, наверное, главное - нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения. Она выросла из советской системы, и на сегодня мы можем говорить о том, что это величайшая заслуга нашей школы, что и в непростых условиях, в таких, например, как сегодня, система функционирует и ситуация находится под контролем", - отметила Наталья Эйсмонт.

Второе - после подробнейшего обсуждения эпидемиологической ситуации в целом в Беларуси и внимательно выслушав каждого из участников совещания, глава государства в финале встречи задал главный вопрос: что необходимо еще? "Конечно, этот вопрос касался и нынешней ситуации, но глобально - что нужно еще, чтобы еще больше укрепить и усилить систему здравоохранения нашей страны. Ведь ключевая задача состоит в том, чтобы, конечно, без излишеств, но система функционировала стабильно и максимально эффективно всегда", - добавила пресс-секретарь.-0-

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Министерство здравоохранения совещание Эйсмонт
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