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24 сентября 2019, 09:00

Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов

Развитие экономики и рост финансовой грамотности населения приводит к тому, что люди все чаще задумываются, правильно ли они распоряжаются теми средствами, которые предназначены не на моментальное потребление, а на будущее. Так как же обращаться с деньгами, чтобы не только их сохранить, а еще и приумножить?

КАК ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ ВАЛЮТУ

Самым надежным и одновременно простым способом сохранить и преумножить деньги на первый взгляд кажутся банковские депозиты. Действительно, это достаточно привлекательный способ вложения средств. Тем более, что сохранность вкладов и начисленных по ним процентов в полном объеме гарантируется государством. И, в отличие от менее удачливых соседей, белорусским вкладчикам не грозит перспектива оказаться в одночасье перед закрытыми дверями "лопнувшего" банка с пропавшими на счетах деньгами.

Тем не менее, по данным портала banki24.by, чистый отток валютных депозитов в белорусских банках с незначительными перерывами продолжается с осени 2015 года. Это объективно - валютные депозиты по мере снижения инфляции и стабилизации курса рубля становятся все менее доходными. В среднем процентные ставки по новым депозитам физических лиц в иностранной валюте для безотзывных вкладов сегодня составляют 2,09% годовых. А по отзывным - и вовсе 0,68% годовых. То есть до истечения срока депозита за год со 100 долларов можно получить лишь 2 условных доллара прибыли за минусом подоходного налога.

Люди ищут иные пути инвестирования своих средств. Кто-то переводит валютные вклады в рублевые, ведь по безотзывным вкладам в национальной валюте средние ставки составляют 11% годовых. А кто-то, стремясь обезопасить себя от возможных изменений курсов валют, инвестирует в то, что не обесценивается - в недвижимость.

Интересно, что согласно данным портала недвижимости realt.by, сегодня доходность аренды впервые в Беларуси более чем в два раза превысила доходность валютных депозитов - 6,22% против 3,09% годовых соответственно. Как отмечает издание, инвестиционная привлекательность аренды наиболее высока с апреля 2014 года!

За последний год аренда жилья в белорусской столице подорожала на 7−11% в зависимости от типа квартир. Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 277 долларов в эквиваленте, а "двушки" - 361 доллар. Трехкомнатные квартиры в среднем приносят арендодателям более 450 долларов в месяц.

При этом растет не только стоимость аренды, но и самих помещений. За два года средняя цена квадратного метра жилья в Минске выросла в среднем не менее чем на 200 долларов в эквиваленте!

А вот еще интересные данные: цена коммерческих помещений в комплексе "Маяк Минска" за последние 5-7 лет выросла вдвое! Понятно, что на столь стремительном росте стоимости этой недвижимости отразились и положительные факторы месторасположения и престижности района, а также то, что застройщик, компания "Дана Холдингз", практически завершила строительство комплекса. В любом случае, сложно отыскать в Минске объект сравнимой инвестиционной привлекательности!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков отмечает, что уже более двух лет экономика Беларуси удивляет своей здоровой стабильностью и радует неплохими макроэкономическими показателями.

Управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков
Управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков

- Растет ВВП и розничный товарооборот, годовая инфляция не высока для нашего региона - 5-6%. Снижаются и ставки по кредитам: потребительским, на недвижимость. Неудивительно, что растет уровень благосостояния граждан, - говорит эксперт.

В этой ситуации у населения возникает закономерный вопрос: куда лучше инвестировать средства?

- Традиционно для целей накопления и получения прибыли рассматриваются валютные вклады в банки. Однако в текущих условиях максимально безопасные вклады в валюте предлагают доход более чем скромный: около 3% годовых, что является малопривлекательным предложением для населения. При этом Нацбанк отмечает отток валютных депозитов, что закономерно в этой ситуации, - объясняет Денис Четвериков.

По его словам, альтернативой могут служить инвестиции в недвижимость, причем как для крупных, так и для мелких инвесторов.

- Что касается небольших инвестиций в недвижимость, то здесь есть выбор: варианты с минимальными рисками, но невысокой доходностью, либо, наоборот, - более доходные, но и более рискованные варианты инвестиций. Так, если рассматривать вариант инвестиций в жилую недвижимость, то тут доходность в среднем составляет около 5-7% годовых. Это относительно немного, но в любом случае в два раза больше, чем банковский депозит. Эта инвестиция сравнительно с небольшими рисками: спрос на жилье достаточно устойчив, при выгодном местоположении, инвестициях чуть ниже среднерыночной стоимости, шансы на стабильный доход в рамках запланированных величин очень высоки, - считает эксперт.

Есть и иной вариант.

- Существуют и альтернативные варианты инвестиций в недвижимость, например, в коммерческую недвижимость в виде street retail. В этом случае доходность может быть ощутимо выше: в зависимости от местоположения конкретного помещения и его качеств, ремонта и прочих параметров, годовая доходность в среднем достигает 9-15%. Как правило, речь при этом идет о покупке на вторичном рынке и сдаче таких помещений в аренду. Но более высокая доходность сопряжена и с более высокими рисками: требуются специальные знания, чтобы найти качественное помещение и успешно сдать его в аренду, многое зависит также от арендатора и его стабильной работы в конкретном помещении. Например, небольшие офисы, покупаемые с инвестиционной целью, хоть еще и существуют, но их востребованность и, соответственно, надежность инвестиций, в последнее время значительно снизились, так как более высокий спрос сегодня появился на качественные офисы в бизнес-центрах. Доходность небольших офисов при долевом строительстве таких помещений может быть в диапазоне 8-12% годовых, - говорит эксперт.

А вывод? Он очевиден!

- Таким образом, есть различные варианты инвестиций в недвижимость по соотношению доходности и рисков, но все эти альтернативы объединяет одно - они имеют более высокую доходность, чем современные депозиты в банках, - заявил Денис Четвериков.

ЧТО ДЕЛАТЬ

С теорией понятно. А на практике - что делать? Куда нести свои валютные сбережения, чтобы вложения принесли наибольший доход? Как выбрать недвижимость, на которой можно заработать?

Ответ очевиден - у активных и надежных компаний, например, таких, как крупнейший застройщик страны компания "Дана Холдингз". В Минске холдинг возводит современные и престижные комплексы, в которые есть как жилая, так и коммерческая недвижимость на любой вкус и доходы.

Компания "Дана Холдингз" возводит современные и престижные комплексы, в которые есть как жилая, так и коммерческая недвижимость
Компания "Дана Холдингз" возводит современные и престижные комплексы, в которые есть как жилая, так и коммерческая недвижимость

Вот лишь три адреса, где прямо сегодня можно купить подходящие квадратные метры - как под квартиру, так и под офис или магазин:

- практически завершенный многофункциональный комплекс "Маяк Минска";

- жилой комплекс "Парк Челюскинцев";

- уникальный многофункциональный комплекс "Минск Мир", площадь которого составит около 3 млн кв. метров.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"
Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"
Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"
Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Перечислять преимущества каждого будет лишним - многие наслышаны об этих престижных новостройках. Можно лишь отметить, что в комплексах, которые возводит "Дана Холдингз", применяются новейшие архитектурные решения, лучшие строительные материалы и оборудование, создается вся необходимая для жизни инфраструктура.

Красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо

Дом "Микеланджело" многофункционального комплекса "Маяк Минска"
Дом "Микеланджело" многофункционального комплекса "Маяк Минска"

Дома "Марина" многофункционального комплекса "Минск Мир"
Дома "Марина" многофункционального комплекса "Минск Мир"

Встроенный детский сад в доме жилого комплекса "Парк Челюскинцев"
Встроенный детский сад в доме жилого комплекса "Парк Челюскинцев"

Строящийся детский сад во дворе дома "Рафаэль" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"
Строящийся детский сад во дворе дома "Рафаэль" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Школа с бассейном и теннисными кортами в жилом комплексе "Маяк Минска"
Школа с бассейном и теннисными кортами в жилом комплексе "Маяк Минска"

Дома строятся по современным проектам с самыми актуальными планировочными решениями - дизайнерскими лобби, скоростными лифтами OTIS, квартирами свободной планировки и с панорамным остеклением.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями
Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом - это визитная карточка всех домов, возводимых компанией "Дана Холдингз"
Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом - это визитная карточка всех домов, возводимых компанией "Дана Холдингз"

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз", используются современные скоростные бесшумные лифты
Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз", используются современные скоростные бесшумные лифты

Подобрать в офисе продаж "Дана Холдингз" недвижимость под свои потребности - не проблема. Выбор огромен!

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Конечно, с тем, что в недвижимость инвестировать выгодно, согласятся многие. Главный вопрос - финансовые возможности. К сожалению, не у всех есть достаточное количество средств на покупку квартиры или коммерческого помещения.

Прежде всего, отметим, что у "Дана Холдингз" индивидуальный подход к каждому клиенту, и покупателю обязательно будет предложен оптимальный вариант финансирования. Речь может идти в том числе о скидках, которые компания предоставляет в комплексе "Минск Мир", например, многодетным семьям или известным спортсменам, прославившим Беларусь на мировых аренах.

Есть у компании "Дана Холдингз" также выгодные разнообразные уникальные предложения по выбору механизмов финансирования покупки.

Так, приобрести квартиру этой осенью можно с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика на срок до десяти лет! Эта рассрочка действительная для квартир комплекса "Минск Мир". В комплексе "Парк Челюскинцев" она предоставляется на срок до 4 лет, в "Маяке Минска" - до 5 лет.

Условия просты и понятны - необходимо лишь внести от 30% стоимости выбранного помещения. Ни справки о доходах, ни поручителей не требуется - оформить покупку в рассрочку в офисе продаж можно буквально за один день, взяв с собой паспорт.

Покупку квартиры можно также осуществить в кредит под лучшие на рынке проценты - в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%. Это партнерская кредитная программа с "АСБ Беларусбанк" - кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. Со второго года ставка рассчитывается по формуле "ставка рефинансирования Нацбанка плюс 4,3%", что на сегодняшний день составляет 13,8% годовых.

Для финансирования покупки коммерческой недвижимости у "Дана Холдингз" тоже есть очень интересные партнерские предложения.

Кредит для приобретения коммерческой недвижимости по партнерским программам "Белгазпромбанка" в валюте и с БНБ-Банком в белорусских рублях - наверное, наиболее востребованный на сегодняшний день инструмент.

Лизинг на покупку готовой недвижимости от АСБ Лизинг - инструмент относительно новый, но набирающий все большую популярность благодаря доступности, а также простоте и прозрачности механизма.

Приобрести коммерческую недвижимость можно также на условиях долевого строительства - договор с застройщиком установит периодичность и размер вносимых платежей, и вместе со сдачей дома собственник получит свое коммерческое помещение для ведения успешного бизнеса.

Для юридических лиц действует и предложение рассрочки - это прямая, устанавливаемая непосредственно застройщиком, возможность внесения платы за приобретаемую недвижимость поэтапно равными частями, согласно выбранным срокам.

Вариантов много. Главное - знать, что вложение средств в недвижимость - это инвестиции с самой высокой доходностью. И не бояться принимать решения!

Все подробности по условиям покупки квартир или коммерческой недвижимости можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Недвижимость - это лучшее вложение!

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