Сохранить и преумножить: вложения в недвижимость стали выгоднее банковских депозитов

Развитие экономики и рост финансовой грамотности населения приводит к тому, что люди все чаще задумываются, правильно ли они распоряжаются теми средствами, которые предназначены не на моментальное потребление, а на будущее. Так как же обращаться с деньгами, чтобы не только их сохранить, а еще и приумножить?

КАК ВЫГОДНО ВЛОЖИТЬ ВАЛЮТУ

Самым надежным и одновременно простым способом сохранить и преумножить деньги на первый взгляд кажутся банковские депозиты. Действительно, это достаточно привлекательный способ вложения средств. Тем более, что сохранность вкладов и начисленных по ним процентов в полном объеме гарантируется государством. И, в отличие от менее удачливых соседей, белорусским вкладчикам не грозит перспектива оказаться в одночасье перед закрытыми дверями "лопнувшего" банка с пропавшими на счетах деньгами.

Тем не менее, по данным портала banki24.by, чистый отток валютных депозитов в белорусских банках с незначительными перерывами продолжается с осени 2015 года. Это объективно - валютные депозиты по мере снижения инфляции и стабилизации курса рубля становятся все менее доходными. В среднем процентные ставки по новым депозитам физических лиц в иностранной валюте для безотзывных вкладов сегодня составляют 2,09% годовых. А по отзывным - и вовсе 0,68% годовых. То есть до истечения срока депозита за год со 100 долларов можно получить лишь 2 условных доллара прибыли за минусом подоходного налога.

Люди ищут иные пути инвестирования своих средств. Кто-то переводит валютные вклады в рублевые, ведь по безотзывным вкладам в национальной валюте средние ставки составляют 11% годовых. А кто-то, стремясь обезопасить себя от возможных изменений курсов валют, инвестирует в то, что не обесценивается - в недвижимость.

Интересно, что согласно данным портала недвижимости realt.by , сегодня доходность аренды впервые в Беларуси более чем в два раза превысила доходность валютных депозитов - 6,22% против 3,09% годовых соответственно. Как отмечает издание, инвестиционная привлекательность аренды наиболее высока с апреля 2014 года!

За последний год аренда жилья в белорусской столице подорожала на 7−11% в зависимости от типа квартир. Сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 277 долларов в эквиваленте, а "двушки" - 361 доллар. Трехкомнатные квартиры в среднем приносят арендодателям более 450 долларов в месяц.

При этом растет не только стоимость аренды, но и самих помещений. За два года средняя цена квадратного метра жилья в Минске выросла в среднем не менее чем на 200 долларов в эквиваленте!

А вот еще интересные данные: цена коммерческих помещений в комплексе "Маяк Минска" за последние 5-7 лет выросла вдвое! Понятно, что на столь стремительном росте стоимости этой недвижимости отразились и положительные факторы месторасположения и престижности района, а также то, что застройщик, компания "Дана Холдингз", практически завершила строительство комплекса. В любом случае, сложно отыскать в Минске объект сравнимой инвестиционной привлекательности!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков отмечает, что уже более двух лет экономика Беларуси удивляет своей здоровой стабильностью и радует неплохими макроэкономическими показателями.

Управляющий директор, партнер консалтинговой и исследовательской компании Colliers International Денис Четвериков

- Растет ВВП и розничный товарооборот, годовая инфляция не высока для нашего региона - 5-6%. Снижаются и ставки по кредитам: потребительским, на недвижимость. Неудивительно, что растет уровень благосостояния граждан, - говорит эксперт.

В этой ситуации у населения возникает закономерный вопрос: куда лучше инвестировать средства?

- Традиционно для целей накопления и получения прибыли рассматриваются валютные вклады в банки. Однако в текущих условиях максимально безопасные вклады в валюте предлагают доход более чем скромный: около 3% годовых, что является малопривлекательным предложением для населения. При этом Нацбанк отмечает отток валютных депозитов, что закономерно в этой ситуации, - объясняет Денис Четвериков.

По его словам, альтернативой могут служить инвестиции в недвижимость, причем как для крупных, так и для мелких инвесторов.

- Что касается небольших инвестиций в недвижимость, то здесь есть выбор: варианты с минимальными рисками, но невысокой доходностью, либо, наоборот, - более доходные, но и более рискованные варианты инвестиций. Так, если рассматривать вариант инвестиций в жилую недвижимость, то тут доходность в среднем составляет около 5-7% годовых. Это относительно немного, но в любом случае в два раза больше, чем банковский депозит. Эта инвестиция сравнительно с небольшими рисками: спрос на жилье достаточно устойчив, при выгодном местоположении, инвестициях чуть ниже среднерыночной стоимости, шансы на стабильный доход в рамках запланированных величин очень высоки, - считает эксперт.

Есть и иной вариант.

- Существуют и альтернативные варианты инвестиций в недвижимость, например, в коммерческую недвижимость в виде street retail. В этом случае доходность может быть ощутимо выше: в зависимости от местоположения конкретного помещения и его качеств, ремонта и прочих параметров, годовая доходность в среднем достигает 9-15%. Как правило, речь при этом идет о покупке на вторичном рынке и сдаче таких помещений в аренду. Но более высокая доходность сопряжена и с более высокими рисками: требуются специальные знания, чтобы найти качественное помещение и успешно сдать его в аренду, многое зависит также от арендатора и его стабильной работы в конкретном помещении. Например, небольшие офисы, покупаемые с инвестиционной целью, хоть еще и существуют, но их востребованность и, соответственно, надежность инвестиций, в последнее время значительно снизились, так как более высокий спрос сегодня появился на качественные офисы в бизнес-центрах. Доходность небольших офисов при долевом строительстве таких помещений может быть в диапазоне 8-12% годовых, - говорит эксперт.

А вывод? Он очевиден!

- Таким образом, есть различные варианты инвестиций в недвижимость по соотношению доходности и рисков, но все эти альтернативы объединяет одно - они имеют более высокую доходность, чем современные депозиты в банках, - заявил Денис Четвериков.

ЧТО ДЕЛАТЬ

С теорией понятно. А на практике - что делать? Куда нести свои валютные сбережения, чтобы вложения принесли наибольший доход? Как выбрать недвижимость, на которой можно заработать?

Ответ очевиден - у активных и надежных компаний, например, таких, как крупнейший застройщик страны компания "Дана Холдингз". В Минске холдинг возводит современные и престижные комплексы, в которые есть как жилая, так и коммерческая недвижимость на любой вкус и доходы.

Компания "Дана Холдингз" возводит современные и престижные комплексы, в которые есть как жилая, так и коммерческая недвижимость

Вот лишь три адреса, где прямо сегодня можно купить подходящие квадратные метры - как под квартиру, так и под офис или магазин:

- практически завершенный многофункциональный комплекс "Маяк Минска" ;

- жилой комплекс "Парк Челюскинцев" ;

- уникальный многофункциональный комплекс "Минск Мир" , площадь которого составит около 3 млн кв. метров.

Многофункциональный комплекс "Маяк Минска"

Жилой комплекс "Парк Челюскинцев"

Многофункциональный комплекс "Минск Мир"

Перечислять преимущества каждого будет лишним - многие наслышаны об этих престижных новостройках. Можно лишь отметить, что в комплексах, которые возводит "Дана Холдингз", применяются новейшие архитектурные решения, лучшие строительные материалы и оборудование, создается вся необходимая для жизни инфраструктура.

Красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо

Дом "Микеланджело" многофункционального комплекса "Маяк Минска"

Дома "Марина" многофункционального комплекса "Минск Мир"

Встроенный детский сад в доме жилого комплекса "Парк Челюскинцев"

Строящийся детский сад во дворе дома "Рафаэль" в многофункциональном комплексе "Маяк Минска"

Школа с бассейном и теннисными кортами в жилом комплексе "Маяк Минска"

Дома строятся по современным проектам с самыми актуальными планировочными решениями - дизайнерскими лобби, скоростными лифтами OTIS, квартирами свободной планировки и с панорамным остеклением.

Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями

Уникальный дизайн просторных и светлых лобби с санитарной комнатой с пеленальным столом - это визитная карточка всех домов, возводимых компанией "Дана Холдингз"

Во всех домах, которые возводит "Дана Холдингз", используются современные скоростные бесшумные лифты

Подобрать в офисе продаж "Дана Холдингз" недвижимость под свои потребности - не проблема. Выбор огромен!

МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Конечно, с тем, что в недвижимость инвестировать выгодно, согласятся многие. Главный вопрос - финансовые возможности. К сожалению, не у всех есть достаточное количество средств на покупку квартиры или коммерческого помещения.

Прежде всего, отметим, что у "Дана Холдингз" индивидуальный подход к каждому клиенту, и покупателю обязательно будет предложен оптимальный вариант финансирования. Речь может идти в том числе о скидках, которые компания предоставляет в комплексе "Минск Мир", например, многодетным семьям или известным спортсменам, прославившим Беларусь на мировых аренах.

Есть у компании "Дана Холдингз" также выгодные разнообразные уникальные предложения по выбору механизмов финансирования покупки.

Так, приобрести квартиру этой осенью можно с помощью беспроцентной рассрочки от застройщика на срок до десяти лет ! Эта рассрочка действительная для квартир комплекса "Минск Мир". В комплексе "Парк Челюскинцев" она предоставляется на срок до 4 лет, в "Маяке Минска" - до 5 лет.

Условия просты и понятны - необходимо лишь внести от 30% стоимости выбранного помещения. Ни справки о доходах, ни поручителей не требуется - оформить покупку в рассрочку в офисе продаж можно буквально за один день, взяв с собой паспорт.

Покупку квартиры можно также осуществить в кредит под лучшие на рынке проценты - в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49%. Это партнерская кредитная программа с "АСБ Беларусбанк" - кредит до 90% стоимости жилья выдается на срок до 20 лет. Со второго года ставка рассчитывается по формуле "ставка рефинансирования Нацбанка плюс 4,3%", что на сегодняшний день составляет 13,8% годовых.

Для финансирования покупки коммерческой недвижимости у "Дана Холдингз" тоже есть очень интересные партнерские предложения.

Кредит для приобретения коммерческой недвижимости по партнерским программам "Белгазпромбанка" в валюте и с БНБ-Банком в белорусских рублях - наверное, наиболее востребованный на сегодняшний день инструмент.

Лизинг на покупку готовой недвижимости от АСБ Лизинг - инструмент относительно новый, но набирающий все большую популярность благодаря доступности, а также простоте и прозрачности механизма.

Приобрести коммерческую недвижимость можно также на условиях долевого строительства - договор с застройщиком установит периодичность и размер вносимых платежей, и вместе со сдачей дома собственник получит свое коммерческое помещение для ведения успешного бизнеса.

Для юридических лиц действует и предложение рассрочки - это прямая, устанавливаемая непосредственно застройщиком, возможность внесения платы за приобретаемую недвижимость поэтапно равными частями, согласно выбранным срокам.

Вариантов много. Главное - знать, что вложение средств в недвижимость - это инвестиции с самой высокой доходностью. И не бояться принимать решения!

Все подробности по условиям покупки квартир или коммерческой недвижимости можно узнать на сайте bir.by и в отделе продаж Dana Holdings. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Недвижимость - это лучшее вложение!

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