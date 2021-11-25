"Сохранить лучшее и заложить основу развития". Сергеенко о главных принципах работы над Конституцией

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность рабочей группы по доработке проекта Конституции строилась исходя из принципа "сохранить лучшее и заложить основу для дальнейшего развития страны". Об этом заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся наша работа строилась исходя из принципа "сохранить лучшее и заложить основу для дальнейшего развития страны", - сказал Игорь Сергеенко. По его словам, изменены 77 статей, появились 11 новых, предлагается новая глава. В преамбуле проекта Конституции закрепляются в качестве основных принципов сохранение национальной самобытности и суверенитета, культурных и духовных традиций. "Эти нормы стали реализацией запроса общества на закрепление нашей национальной государственной идентичности. Ведь по-настоящему независимым государство может быть только при сильной нации", - подчеркнул глава Администрации Президента.

По его мнению, предлагаемые нововведения соответствуют требованиям времени и отвечают происходящим в стране политическими и экономическим процессам. Концепция взаимодействия государственных органов, реализованная в проекте Конституции, обеспечит эффективность и устойчивость всей политической системы страны, убежден Игорь Сергеенко.-0-