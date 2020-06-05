Сохранить положительное и привнести новое: Сергеенко поставил задачи перед новым руководителем КГК

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранить положительные традиции, но привнести новые подходы и тенденции - такие задачи поставил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко сегодня перед новым главой Комитета государственного контроля Иваном Тертелем во время представления его коллективу, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главой государства принято кадровое решение: указом Президента от 4 июня председателем Комитета госконтроля назначен Тертель Иван Станиславович. Последнее время он работал в должности заместителя председателя КГБ Беларуси. Он имеет высшее военное, юридическое и экономическое образование. Иван Станиславович - компетентный и требовательный руководитель, имеет серьезный опыт управленческой деятельности и подготовку. Под его руководством проведен ряд масштабных и значительных мероприятий по обеспечению экономической безопасности государства, по пресечению коррупционных проявлений в отраслях и сферах, в том числе с помощью и участием КГК. Знаю его лично по совместной службе в органах госбезопасности: он взыскателен, не считается с личным временем. Думаю, что положительные традиции и темп, которые есть в КГК, сохранятся. Но с приходом нового руководителя будет привнесено новое - тенденции, подходы, акценты. Так и должно быть. Ничто не стоит на месте", - отметил Игорь Сергеенко.

Также глава Администрации поблагодарил бывшего руководителя контрольного ведомства Леонида Анфимова. "Он долгие годы трудовой жизни посвятил защите интересов государства. Возглавлял комитет последние 6 лет. Это профессионал с большой буквы, патриот. Ему предложат другую работу с учетом его желаний и интересов государства. Спасибо от имени Администрации за труд, за небезразличное отношение к делу и судьбе страны", - обратился он к Леониду Анфимову.

За активный вклад в общественно-политическую жизнь страны Игорь Сергеенко наградил его грамотой Администрации Президента.

Леонид Анфимов поблагодарил за теплые слова и отметил: "Мы 10 лет бок о бок выполняли возложенные на нас задачи, делали это с честью и достоинством. Мне не стыдно смотреть в глаза. Я не дистанцировался от черновой работы, не считался с личным временем, вместе со всеми делал то, что нужно. Мы выполняли важнейшую государственную задачу по обеспечению экономической безопасности Беларуси. Мы справились, и, я уверен, коллектив справится и в дальнейшем".

Леонид Анфимов

Признательность за четко выстроенную работу в ведомстве выразил Леониду Анфимову и новый председатель КГК Иван Тертель. "Комитет госконтроля - это сильная организация. Вам удалось создать уникальный механизм, и мы постараемся сохранить все то положительное, что есть в комитете, и одновременно улучшить нашу работу, систематизировать, найти новые нестандартные решения. Со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы коллектив работал эффективно. Уверен, все получится", - заключил он.-0-

Иван Тертель