Сохраняем память человеческую: от камня до изделия

Светлая память об ушедшем человеке остается не только в сердцах его близких, но и сохраняется в надгробии. Сегодня технологии добычи, обработки и оформления камня позволяют изготовить гранитный памятник любой сложности, способный передать индивидуальность того, кому он посвящен.





По праву самым популярным материалом для изготовления надгробий в нашем климате остается гранитный камень. Его долговечность определяется твердостью породы. Он требует минимального ухода, при этом сохраняет свой внешний вид на протяжении десятилетий. Памятник из гранита не боится воздействия осадков, перепадов температур, не изменяет цвет от воздействия солнечных лучей.





• среднезернистый гранитный камень красного цвета с черными вкраплениями, а также другие.





Даже по описанию легко представить, насколько красив их внешний вид.





Для изготовления памятников, помимо гранита, используется также мрамор. Его светлые оттенки выглядят торжественно. Это менее твердый материал, чуть более простой в обработке, при этом структура поверхности более пористая, чем у гранита.





В нашей климатической зоне при использовании на открытом воздухе изделие из мрамора будет обладать меньшим сроком службы, чем изготовленное из гранита. Для сохранения привлекательного вида памятника из мрамора ему потребуется более частый и тщательный уход.





Менее популярно использование композитных материалов из гранитной крошки и связующей основы. Цвет поверхности получают при помощи добавления красителей. У такого материала есть свои плюсы, но на открытом воздухе его использование неоправданно из-за короткого срока службы.





Этапы изготовления гранитного памятника





Современное оборудование по обработке гранитного камня позволяет изготовить изделие практически любой формы. Чтобы готовый гранитный памятник или мемориальный комплекс в точности соответствовал требованиям заказчика, нужно придерживаться последовательности этапов его производства.





6. Благоустройство территории. Работы по благоустройству являются дополнительной услугой, которая поможет придать законченный вид месту захоронения.





Бюджетные варианты гранитных памятников





Помимо памятников по индивидуальному заказу, доступен выбор надгробия из каталога готовых изделий стандартных размеров и цветов. Учитываются пожелания заказчика в оформлении дат жизни, фотографии умершего, эпитафии.





• колумбариями.





Черный, серый, зеленый, красный, коричневый, синий − разнообразие расцветок гранита дает возможность создать индивидуальный стиль памятника, гармонично вписать его в ландшафт. Кардинально отличаются цветом между собой только гранитные камни, добытые в разных местах. Поскольку камень природный, неоднородность вкраплений разных цветов создает очень красивые оттенки:• серо-голубой гранит, крупнозернистый с голубыми вкраплениями;• темно-серый гранит, с голубыми включениями;• мелкозернистый красно-коричневый мигматит;• гранитный камень коричневого оттенка с зеленоватым отблеском;• гранит с разводами серого, зелёного, голубого тонов;1. Создание макета памятника. Важный этап для визуализации пожеланий заказчика в масштабе и цвете. Позволяет не ошибиться с выбором формы надгробия и его оформления.2. Резка камня, шлифовка и полировка изделия. Этап самый ответственный и кропотливый. От профессионализма компании зависит внешний вид и прочность изделия. Возможна обработка методом браширования, создающая эффект состаренного камня. Проводится для получения дополнительной выразительности фактуры.3. Вырезка технологических отверстий. Еще один ответственный технологический этап, где требуется профессионализм. При вырезке отверстий важно не допустить раскола изделия, его повреждения, нужна точность расположения отверстий.4. Гравировка надписей, изображений либо установка медальона с фотографией. Художник проводит ретушь изображения, затем при помощи гравера наносит все необходимые элементы. Еще один ответственный этап, поскольку дальнейшие исправления невозможны.5. Установка − финальная часть работы. Лучше проводить ее в период с апреля по октябрь, как и другие земляные работы. На этом этапе все элементы оформления уже складываются в цельный образ и можно оценить результат. Заказчик принимает выполненные работы на месте.Готовые варианты памятников представлены:• одиночными вертикальными и горизонтальными;• двойными (семейными);• надгробными плитами;• крестами;Выбор стандартного изделия делает доступным оформление места захоронения при ограниченном бюджете. При этом остается возможность учесть ряд пожеланий по основным вариантам оформления, в том числе принадлежность к определенной конфессии.Элементы благоустройства территории стандартных форм и размеров также доступны для выбора в каталоге гранитных изделий. К ним относят:• цветник;• элементы ограждения;• вазы.Оформление места захоронения может проводиться поэтапно, при этом устанавливается сначала памятник, а позже - ограда, только затем проводятся работы по благоустройству территории.Оформление места захоронения поможет создать гармоничную композицию, упростит работы по поддержанию территории в достойном виде на протяжении долгих лет.

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