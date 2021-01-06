Соискателями премии СНГ за достижения в области качества в 2021 году стали 6 белорусских предприятий

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены предприятия-финалисты от Беларуси на соискание премии СНГ за достижения в области качества, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по стандартизации.

Госстандарт подвел итоги республиканского этапа конкурса на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2021 года. Финалистами стали шесть белорусских предприятий. В номинации "Производство продукции производственного назначения" с численностью до 250 работающих победило совместное общество с ограниченной ответственностью "Бел-Пласт Интернэшнл", с численностью работающих от 250 до 1,5 тыс. человек - общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект". В номинации "Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции" с численностью до 250 работающих в следующий этап прошло общество с ограниченной ответственностью "Праймилк", с численностью работающих от 1,5 тыс. человек и более - открытое акционерное общество "Брестский мясокомбинат" и совместное открытое акционерное общество "Коммунарка". В номинации "Услуги" от Беларуси будет представлена "Буровая компания "Дельта".

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается раз в два года на конкурсной основе организациям государств - участников СНГ за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также внедрение эффективных методов менеджмента.

С 2006 года более 140 предприятий из Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины участвовало в этом конкурсе. Из них от Беларуси участвовали 56 предприятий, 33 удостоены званий лауреатов и дипломантов.

Как подчеркнули в Госстандарте, победить отечественным предприятиям в проводимом конкурсе в Год председательствования Беларуси в СНГ будет очень ответственно и символично.-0-