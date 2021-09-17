Союз белорусов Латвии: единство является залогом развития и движения вперед

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единство - залог развития и движения вперед, заявила журналистам председатель Союза белорусов Латвии, руководитель Рижского белорусского общества "Прамень" Елена Лазарева. Сегодня делегация Союза белорусов Латвии посетила факультет эстетического образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка в рамках визита в Беларусь, приуроченного ко Дню народного единства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы живем в Латвии и нам важно, чтобы наши связи сохранялись. Культура не знает границ, и это платформа для налаживания отношений, доверия и сотрудничества. И мы видим в этом свою миссию. Наш сегодняшний приезд в Беларусь проходит в очень знаменательный день. Мы хотим быть здесь. Мы ощущаем себя частью белорусского народа несмотря на то, что живем за рубежом. Любой приезд в Беларусь, на родину, для нас - источник вдохновения, и в то же время мы всегда увозим отсюда частичку добра и тепла от встреч с земляками. Те слова, которые мы слышим, для нас очень важны. Единство - это залог развития и движения вперед. Залог того, что общими усилиями всегда можно достичь любых целей, которые ставятся как перед человеком, так и перед государством. Потому, что любой человек - это частичка государства. И то, что каждый из нас делает, все вместе складывается в большой и хороший результат", - сказала Елена Лазарева.

Делегация Союза белорусов Латвии побывала на экскурсии "БГПУ - здесь начинается будущее": посетила Республиканский ресурсный центр инклюзивного образования, гончарную мастерскую, мастерские народных ремесел, ознакомилась с экспонатами выставки народных ремесел. Состоялся также "Разговор на перспективу".

"Наш университет обладает прекрасными возможностями для взаимодействия по сохранению культурных традиций белорусов. Это очень интересует представителей Союза белорусов Латвии. Но наши основные проекты во взаимоотношениях касаются образовательной сферы. Как результат, мы провели стажировку 19 латвийских педагогов по теме, связанной с коррекционной работой с детьми с особенностями психофизиологического развития. Несколько педагогов прошли повышение квалификации в стенах университета, один получил образование по специальности переподготовки. У нас учатся ребята из латвийских школ. И это тоже результат профориентационной работы Союза белорусов Латвии, - отметил проректор по учебной работе БГПУ Александр Маковчик. - На неформальном, неофициальном уровне у нас очень близкие и теплые отношения. И мы надеемся на их углубление и развитие. Для этой цели, в частности, и проходит встреча с 24 представителями Союза белорусов Латвии. Глубоко символично, что это происходит в День народного единства".-0-