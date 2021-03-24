Союз писателей: призываем всех белорусов прислушаться к голосу разума и не поддаваться на провокации

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз писателей Беларуси призывает всех белорусов прислушаться к голосу разума и не поддаваться на провокации. Об этом говорится в обращении союза к гражданам страны, сообщает БЕЛТА.

"Уважаемые ветераны! Славные труженики города и деревни! Наши дорогие молодые люди! Мы все - люди одной страны, связанные с ее прошлым, создаем ее современную историю, тревожимся за ее будущее. Беларусь стала заметной страной на геополитической карте мира, потому что мы с вами сумели построить наш общий дом и заботимся о мире и порядке в нем. Наша Родина - это большая ценность всех нас, белорусов! Сегодня весь мир стоит на пороге изменений. И акции протеста за рубежом с требованиями реформ постоянно выходят за рамки мирных. Демонстрации, шествия, митинги будоражат разные страны, вынуждая власть применять меры защиты. Это функция власти - служить всему обществу, защищать устои учрежденного обществом государства. Власть обязана отстаивать законы, права, Конституцию, - говорится в обращении. - Мы должны понимать, что сегодня и в нашей стране на передовом рубеже обороны интересов Отечества находятся люди, которым глубоко небезразлична судьба единства и благополучия страны, а значит, каждого из нас. Их задача - обеспечить порядок на улицах, не допустить блокирования дорог, защищать своих граждан от нападок и оскорблений. К сожалению, и за рубежом, и в нашей стране некоторые хотят, чтобы требование перемен выплеснулось за рамки правового поля. Несанкционированные манифестации, массовые нарушения общественного порядка, стычки с милицией преподносятся как нормальная форма выражения мнения. Безусловно, в Беларуси есть люди, которые сталкиваются с фактами бюрократизма, обижены на чиновников. Огромные трудности принесла пандемия COVID-19, экономика понесла потери, ограничено передвижение людей между государствами. Проблемы действительно есть, как, впрочем, и в других странах. Но очевидны и меры, которые предпринимаются для того, чтобы мы с вами, белорусы, стали жить лучше. С этой целью будут внесены изменения в действующую Конституцию, свои предложения по совершенствованию которой может представить каждый. В стране есть много других площадок, где можно высказать свое мнение, свою гражданскую позицию и быть услышанным - через политические партии, общественные организации".

Как отмечают авторы обращения, перед каждым белорусом стоит выбор: присоединиться к созидательной деятельности и цивилизованной программе реформ, поставив сохранение целостности государства и мира в стране выше личных обид и амбиций, либо провоцировать конфликты.

"Задумайтесь: ради кого и чего рисковать свободой, здоровьем, репутацией, профессией? Кто намеревается пробиться к власти за спиной уличных протестующих, отсиживаясь за рубежом? Мы призываем всех белорусов прислушаться к голосу разума и не внимать так называемым оголтелым голосам, которые не обладают опытом управления государством, не имеют морального права выступать от имени народа. Они пытаются за счет наших детей, не разобравшихся, недопонимающих драматизм чужой политики, создать собственные блага, внести смуту в страну. Весьма тревожит тот факт, что вместо того чтобы помогать молодежи укрепляться в ее жизненных позициях, эти "благодетели" мутят молодые горячие головы политическим дурманом. Нам всем надо понять, что на разрушение нашего общества идут деньги налогоплательщиков (тружеников другой страны), которыми грязно манипулируют политики - международные взяткодатели. Они пытаются подкупить нас, свободных людей. Неужели мы пойдем на их посулы легкой добычи десятка долларов или евро? Неужели запятнаем честь страны, которую не поставили на колени немецко-фашистские оккупанты в годы Великой Отечественной войны? Все эти годы Беларусь горда своей Победой. И молодым белорусам предстоит одерживать новые победы во имя процветания нашей независимой страны, а не получить "лакомый кусочек европейской псевдодемократии", - подчеркивается в обращении Союза писателей Беларуси.

"Дорогие родители, бабушки, дедушки! Давайте убережем молодежь от необдуманных поступков, сохраним мир и спокойствие в стране! Отдельно хочется обратиться к творческой интеллигенции, которая во все времена оказывается особенно чувствительной к колебаниям в политике. Желание быть свободным творцом оправдано тогда, когда творец несет высокую гражданскую ответственность перед обществом и создает шедевры, в основе которых нравственные ценности человечества, а не присланные из-за рубежа финансовые подачки. Как показывает исторический опыт, именно творцы-бунтари впоследствии становятся жертвами новой власти. Давайте не будем поддаваться на провокации, оградим от ненужных трудностей страну! Наше дело: трудиться, радоваться жизни, гордиться Беларусью!" - резюмируется в обращении.-0-

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