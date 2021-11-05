Союз писателей СГ: решения ВГС - важный шаг во имя уверенного будущего Беларуси и России

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подходы к гуманитарному сотрудничеству позволят надежнее укрепить фундамент нашего общего дома. Об этом говорится в заявлении Союза писателей Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

"Союз писателей Союзного государства поддерживает решения Высшего госсовета, рассматривая их как новый важный шаг в последовательном движении во имя уверенного будущего Беларуси и России. Принятый ВГС декрет "Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы" станет практической основой для углубления интеграции. Этот важный исторический документ направлен на экономическое, политическое и военное сотрудничество, решение социальных вопросов по улучшению уровня жизни граждан двух стран, повышению их материального благосостояния. Приоритетное направление в документе - обеспечению безопасности Союзного государства", - отмечается в заявлении. об

В Союзе писателей СГ уверены, что новые подходы к гуманитарному сотрудничеству позволят надежнее укрепить фундамент "нашего общего дома". "Писатели глубоко понимают свою роль в воспитании высоконравственной личности, ответственной за дружбу и нерушимый союз двух братских народов. Союз писателей СГ, являясь единственной творческой организаций на пространстве двух государств и постоянно поддерживающий союзное строительство, призывает деятелей других творческих союзов последовать примеру литераторов. Нам важно объединить и активизировать свои усилия с тем, чтобы развитие Союзного государства стало еще более созидательным во имя нашего общего блага", - говорится в заявлении.-0-