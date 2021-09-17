Союз женщин МЧС принял участие в республиканской акции ко Дню народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союз женщин МЧС принял участие в республиканской акции "День народного единства - день добрых дел". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Активистки первичной организации Союза женщин МЧС совместно с работниками Гродненского областного управления МЧС навели порядок на территории аллеи у памятника Скорбящей Матери в деревне Наумовичи Гродненского района. Женщины столицы организовали посещение центра безопасности учащимися профильных классов и классов военно-патриотического профиля средней школы №143 Минска им. М.О.Ауэзова.

По инициативе первички Союза женщин Университета гражданской защиты и при поддержке его работников была оказана помощь в виде канцтоваров Бабичской вспомогательной школе-интернату и заложена Аллея добра и единства. Женщины Брестской области стали инициаторами наведения порядка на Братской могиле в агрогородке Черни Брестского района. В рамках Дня народного единства совместно с работниками Брестского областного управления МЧС они посетили остров Пограничный мемориального комплекса "Брестская крепость-герой".

Представительницы первичной организации Департамента по материальным резервам инициировали уборку лесного массива от мусора на территории поселка Рассвет Клецкого района и оформили клумбы на территории учреждения. Женщины и спасатели Добрушского района Гомельской области совместно с активистами БМООСП приняли участие в наведении порядка у братской могилы солдат, погибших при освобождении поселка Тереховка в годы Великой Отечественной войны. А также с подарками посетили ветерана Великой Отечественной войны, ветерана пожарной службы Ивана Носенко.

Первичная организация Союза женщин МЧС Госпромнадзора совместно с первичной профсоюзной организацией организовала поездку работников Госпромнадзора и членов их семей в Брест с посещением мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", а также подготовила подарки для воспитанников социально-педагогического центра с приютом Фрунзенского района Минска. Женщины РЦТО, РОСН, РЦУРЧС МЧС посетили Детский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.

Женщины Минской области организовали челлендж "Точка безопасности", а представительницы Лицея МЧС провели мероприятие "5 добрых дел".-0-