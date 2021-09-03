Союзное государство выступает эталоном для интеграции на евразийском пространстве - Авдонин

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство выступает эталоном для интеграции на евразийском пространстве. Такое мнение высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Союзное государство выступает, условно, эталоном для последующей интеграции в рамках евразийского пространства. И на евразийскую интеграцию смотрят не только страны ЕАЭС, но и страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил Алексей Авдонин.

По его мнению, эти государства понимают, что в ближайшие два-три года начнется серьезное сопротивление с англосаксонским миром и в одиночку выжить будет сложно. "Выжить одна Россия тоже не сможет. Выжить один Китай тоже не сможет. Надо очень сильно объединяться. И объединяться в первую очередь экономически, финансово и дальше политически и в сфере безопасности. Тогда будет мир и стабильность. Иначе каждого разобью поодиночке", - считает аналитики БИСИ.-0-