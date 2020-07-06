Союзные парламентарии 7 июля обсудят выполнение плана мероприятий к 75-летию Великой Победы

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятьдесят восьмая сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 7 июля в режиме видеоконференции. Одним из главных вопросов станет ход выполнения плана мероприятий Союзного государства к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает БЕЛТА.

Как информировали ранее в пресс-службе собрания, один из главных вопросов в повестке сессии - ход выполнения плана мероприятий Союзного государства на 2019-2020 годы, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, планируется рассмотреть ряд бюджетных вопросов, в том числе о внесении изменений и дополнений в декрет Высшего государственного совета Союзного государства "О бюджете Союзного государства на 2019 год".

На сессии также намечено признать полномочия представителей Совета Республики и Палаты представителей Национального собрания Беларуси, делегированных в Парламентское собрание. Планируется избрание первого заместителя председателя и заместителей председателя Парламентского собрания. Кроме того, будут утверждены новые составы комиссий и избраны председатели комиссий.-0-