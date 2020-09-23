Союзные парламентарии изучат опыт Беларуси и России по борьбе с COVID-19

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам пройдет 25 сентября в онлайн-режиме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентариям будет представлена информация об опыте работы по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Беларуси и России", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, планируется подвести итоги выполнения программ, проектов и мероприятий Союзного государства в области социальной политики в 2019 году, обсудить ход их реализации в 2020-м и планы на 2021 год, а также рассмотреть вопросы деятельности Молодежной палаты при Парламентском собрании.

"В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией заседание решено провести в режиме видеоконференции. В студиях Минска и Москвы соберутся депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения и министерств культуры Беларуси и России, члены Молодежной палаты при Парламентском собрании", - добавили в пресс-службе.-0-