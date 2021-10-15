Союзные парламентарии изучат опыт работы в Беларуси и РФ по реабилитации после COVID-19

15 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Опыт работы лечебно-оздоровительных учреждений Беларуси и России по реабилитации после COVID-19 будет рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мероприятие пройдет 22 октября в российском Калининграде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят вопрос об опыте работы по организации медицинской реабилитации после перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских лечебно-оздоровительных учреждениях Беларуси и России, - отметили в пресс-службе. - Депутаты обсудят вопросы исполнения бюджета Союзного государства в 2021 году и формирования проекта бюджета Союзного государства на 2022 год по направлениям ведения Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам".

Планируется также рассмотреть деятельность Молодежной палаты при Парламентском собрании в 2021 году и проект плана ее работы на 2022 год.

Помимо союзных парламентариев к участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения Беларуси и России, Министерства спорта и туризма Беларуси, Федерального агентства по туризму России, правительства Калининградской области, Молодежной палаты при Парламентском собрании, а также руководители лечебно-оздоровительных учреждений двух стран.

Во время визита союзных парламентариев в Калининградскую область планируется встреча с руководством правительства и областной Думы региона.-0-