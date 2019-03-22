Союзные парламентарии изучат практику Беларуси и России в сфере утилизации отходов

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Практика применения законодательства Беларуси и России в области обращения с отходами будет рассмотрена на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Мероприятие пройдет 28 марта в Нижнем Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят практику применения законодательства Беларуси и России в области обращения с отходами и рассмотрят вопросы организации экологического образования на территории Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, депутаты обсудят вопрос о мероприятии Союзного государства по оказанию оздоровительных и реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф".

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси, Министерства природных ресурсов и экологии России, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, правительства и Законодательного собрания Нижегородской области, а также эксперты в области экологической безопасности.

"Программой визита депутатов Парламентского собрания запланирована встреча с представителями правительства и Законодательного собрания Нижегородской области, посещение мусоросортировочного комплекса на полигоне для утилизации твердых бытовых отходов "МАГ-1" и другие мероприятия", - добавили в пресс-службе.-0-