Союзные парламентарии настаивают на сокращении сроков подготовки отчетов об исполнении бюджета СГ

29 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам состоялось сегодня в формате видеоконференции. Центральной темой обсуждения стал вопрос об изменении сроков рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета Союзного государства и о внесении изменений в порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государства, связанных с изменением сроков подготовки и рассмотрения годового отчета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"В соответствии с действующим порядком составления и представления отчетности бюджета Союзного государства годовой отчет направляется Советом Министров Союзного государства для рассмотрения в Парламентское собрание до 1 июля года, следующего за отчетным финансовым годом. До 1 ноября депутатам представляется заключение Счетной палаты Союзного государства по итогам внешней проверки годовой отчетности. Рассмотрение и утверждение Парламентским собранием годового отчета об исполнении бюджета осуществляется в течение месяца после получения заключения", - пояснили в пресс-службе.

Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам выступили за сокращение сроков подготовки и рассмотрения отчета Совета Министров Союзного государства об исполнении бюджета Союзного государства.

Предлагается, что отчет должен направляться Постоянным комитетом Союзного государства в Счетную палату Союзного государства до 15 марта для проведения внешней проверки, подготовки заключения и его представления в Парламентское собрание до 15 июня. "Установление таких сроков подготовки и рассмотрения отчетности позволит завершить процедуру рассмотрения отчета об исполнении бюджета Союзного государства в первом полугодии года, следующего за отчетным, а также учесть выявленные недостатки и своевременно принять меры по их устранению в ходе исполнения бюджета текущего года", - подчеркнули в пресс-службе.

Данное предложение было поддержано представителями министерств и ведомств Беларуси и России, деятельность которых связана с участием в бюджетном процессе Союзного государства. Рабочей группе по разработке нормативных документов предложено подготовить изменения для внесения в Порядок формирования и исполнения бюджета Союзного государства. Решение Комиссии Парламентского собрания по бюджету и финансам будет направлено в заинтересованные министерства и ведомства Беларуси и России.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, финансовых, экономических и контрольных органов Беларуси и России.-0-