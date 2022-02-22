Союзные парламентарии обсудят гармонизацию законодательств Беларуси и РФ в социально-трудовой сфере

22 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии обсудят гармонизацию законодательств Беларуси и России в социально-трудовой сфере. Этой теме будет посвящено заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, которое пройдет 25 февраля в Минске и Москве в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят вопросы законодательного обеспечения исполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы по вопросам ведения Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, - отметили в пресс-службе. - Также планируется обсуждение деятельности по лечению и оздоровлению детей в лечебно-оздоровительных учреждениях Беларуси и России, рассмотрение хода разработки мероприятия Союзного государства "Оказание медицинских реабилитационных услуг детям из районов Беларуси и России, наиболее пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф".

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, труда и социальной защиты Беларуси и России, Министерства спорта и туризма Беларуси и Федерального агентства по туризму РФ.-0-