Союзные парламентарии обсудят меры поддержки пострадавших от чернобыльской катастрофы

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий пройдет 1 октября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентское собрание осуществляет контроль за ходом реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы, - отметили в пресс-службе. - Депутаты - члены Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий обсудят ход выполнения положений документа в соответствии с профилем деятельности".

На заседании рассмотрят вопросы, связанные с разработкой и реализацией программ и мероприятий Союзного государства по оказанию медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф. "Кроме того, планируется обсудить совместную деятельность Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на ЧАЭС", - добавили в пресс-службе.

На заседание комиссии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, МЧС Беларуси и России.-0-