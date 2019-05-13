Союзные парламентарии обсудят проблемы детского здравоохранения на семинаре в Анапе

13 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Актуальные проблемы оздоровления детей и молодежи Беларуси и России станут темой 57-го заседания постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства. Мероприятие пройдет 23-24 мая в Анапе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Планируется обсудить достижения и проблемы детского здравоохранения в Союзном государстве, возможности расширения сети оздоровительных лагерей и обеспечения их доступности, современные педагогические системы и методики в организации летнего отдыха и оздоровления детей и подростков, а также вопросы гармонизации законодательства Беларуси и России в сфере здравоохранения, - отметили в пресс-службе. - По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам, ведомствам и другим заинтересованным структурам двух государств".

Для участия в работе семинара приглашены депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, руководители медицинских и реабилитационных учреждений, а также эксперты и ученые из двух стран.

Постоянно действующий при Парламентском собрании семинар был создан в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства и вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений.-0-