Союзные парламентарии обсудят разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России

16 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства состоится 19 ноября. Его темой станет "Интеграция систем общего образования Беларуси и России как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства", сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники планируют обсудить совместное формирование единого образовательного пространства Союзного государства, разработку единых образовательных стандартов в Беларуси и России, создание и реализацию инновационных образовательных проектов Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам".

В мероприятии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства просвещения России, образовательных учреждений двух стран.

Постоянно действующий при Парламентском собрании семинар по вопросам строительства Союзного государства был создан по инициативе союзных парламентариев в 2006 году. Традиционно семинар собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. "Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в Союзном государстве. Высокий профессиональный уровень участников семинара позволяет вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений", - добавили в пресс-службе.-0-