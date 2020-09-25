Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технических программ

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике пройдет 28 сентября в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

Депутатам будет представлена информация о ходе реализации следующих научно-технологических программ Союзного государства: "Разработка комплексных технологий создания материалов, устройств и ключевых элементов космических средств и перспективной продукции других отраслей" ("Технология-СГ"); "Разработка нового поколения электронных компонентов для систем управления и безопасности автотранспортных средств специального и двойного назначения" ("Автоэлектроника"); "Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования безопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных" ("Комбикорма").

"Также депутаты Парламентского собрания осуществляют контроль за работой по реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы. В ходе нынешнего заседания планируется обсуждение выполнения положений документа в части формирования единого научно-технического пространства Союзного государства", - добавили в пресс-службе.

Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и научно-исследовательских учреждений Беларуси и России.-0-