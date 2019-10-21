Союзные парламентарии обсудят совместные подходы к реабилитации чернобыльских территорий

21 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совместные подходы Беларуси и России к реабилитации чернобыльских территорий будут обсуждаться на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий. Оно состоится 25 октября в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят вопросы, связанные с оказанием медицинской помощи, реабилитационных услуг и других мер поддержки отдельным категориям граждан Союзного государства, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также от последствий других аварий и техногенных катастроф, - отметили в пресс-службе. - Депутаты обсудят разработку документов по унификации подходов к взаимному признанию статуса пострадавшего населения с целью оказания медицинской и социально-экономической помощи. Кроме того, планируется обсудить совместную деятельность Беларуси и России по реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Помимо союзных парламентариев к участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, МЧС России, министерств здравоохранения Беларуси и РФ, белорусской и российской метеорологических служб.-0-