Союзные парламентарии обсудят унификацию автогражданской ответственности в Беларуси и РФ

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии обсудят вопросы унификации законодательства о страховании гражданской ответственности автовладельцев в Беларуси и России. Эта тема будет рассматриваться на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту, которое пройдет 25 февраля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания согласуют порядок совместной работы по подготовке модельного законодательного акта "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" и обсудят меры по снижению в Беларуси минимального срока обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных за границей, до пяти дней, - рассказали в пресс-службе. - Решение рассматриваемых вопросов направлено на совершенствование и унификацию порядка страхования автогражданской ответственности в Беларуси и России для обеспечения равных прав граждан и единых выгодных условий при осуществлении поездок по территории Союзного государства".

В пресс-службе напомнили, что ранее союзные парламентарии выступили за унификацию процедуры ОСАГО для граждан Союзного государства. В ходе 60-й сессии Парламентского собрания Комиссии по законодательству и регламенту было поручено организовать разработку соответствующего проекта модельного законодательного акта.

В заседании примут участие союзные парламентарии, представители Министерства финансов Беларуси, Центрального банка РФ, Белорусского бюро по транспортному страхованию, Российского союза автостраховщиков, а также эксперты в области законодательства и права.-0-