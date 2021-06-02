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02 июня 2021, 19:12

Союзные парламентарии обсудят в Минске финансирование информационного обеспечения СГ

Фото из архива
Фото из архива

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике состоится 10 июня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят вопрос о статусе Телерадиовещательной организации Союзного государства на территории Беларуси и рассмотрят другие вопросы, связанные с финансированием из союзного бюджета деятельности по информационному обеспечению строительства Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Телерадиовещательная организация Союзного государства (ТРО Союза) создана в соответствии с договором между Беларусью и Россией от 22 января 1998 года. ТРО Союза осуществляет вещание и производство программ телевизионного канала Союзного государства "БелРос", а также в сотрудничестве с творческими коллективами других телекомпаний и радиостанций производит тематические теле- и радиопередачи и документальные фильмы.

К участию в заседании приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства информации Беларуси, руководители средств массовой информации Союзного государства.-0-

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