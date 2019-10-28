Союзные парламентарии обсудят в Минске формирование единого миграционного пространства

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формирование единого миграционного пространства будет обсуждаться 31 октября в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутатам будет представлена информация о деятельности министерств и ведомств Беларуси и России по реализации плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территориях государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы, - отметили в пресс-службе. - В частности, планируется обсуждение подготовки проектов концепции миграционной политики Союзного государства, соглашений между правительствами Беларуси и России об обмене информацией о беженцах и ищущих убежище лицах из третьих государств, а также о порядке обмена сведениями о гражданах третьих государств, в отношении которых действуют ограничения на выезд, и исполнительного протокола о порядке его реализации".

Парламентарии также рассмотрят, как реализуется программа Союзного государства "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Беларуси и России на 2018-2021 годы". Кроме того, будут подведены итоги проведения в 2019 году мероприятия Союзного государства "Военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных (Нахимовского военно-морского) и кадетских училищ Беларуси и России".

Помимо союзных парламентариев, в заседании примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны, иностранных дел, внутренних дел, пограничных служб Беларуси и России, а также Министерства образования Беларуси.-0-