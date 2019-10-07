Союзные парламентарии обсудят в Минске совершенствование гуманитарного сотрудничества

7 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России пройдет 24-25 октября в Минске. Его темой станут актуальные вопросы сотрудничества России и Беларуси в области культурной и социальной политики двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники семинара обсудят приоритетные направления развития гуманитарного сотрудничества, пути совершенствования общего образовательного и культурного пространства Союзного государства, опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи", - отметили в пресс-службе.

В работе семинара примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры, образовательных учреждений и научной общественности Беларуси и России. "По итогам семинара будет разработан документ с практическими рекомендациями, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам", - добавили в пресс-службе.-0-