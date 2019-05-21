Союзные парламентарии подведут итоги 20-летия строительства СГ

21 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. 20-летие строительства Союзного государства и роль региональных СМИ в формировании общего информационного пространства станут темами 58-го заседания постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства. Мероприятие пройдет 30-31 мая в Ростове-на-Дону, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"На заседании планируется обсудить следующие вопросы: 20-летие строительства Союзного государства - итоги и перспективы; роль и место союзных и региональных СМИ в жизни общества в современных условиях; возможности современных информационных технологий в средствах массовой информации; влияние СМИ на воспитание подрастающего поколения; социальные сети и их влияние на формирование стереотипов у молодежи в Союзном государстве, - отметили в пресс-службе. - По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам".

В работе семинара примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, региональных органов власти, средств массовой информации, а также эксперты и ученые из двух стран.

Постоянно действующий при Парламентском собрании семинар создан в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства и вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития белорусско-российских отношений.-0-